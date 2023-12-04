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Giriş Tarihi: 5.12.2023 01:36

Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye derbi öncesi sakatlık şoku! Miguel Crespo...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye derbi öncesi sakatlık şoku! Miguel Crespo...

Fenerbahçe'nin Portekizli oyuncusu Miguel Crespo, Sivasspor maçında sakatlık yaşadı.

Fenerbahçe'nin Portekizli oyuncusu Miguel Crespo, Sivasspor maçında sakatlık yaşadı.

Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, sakatlık nedeniyle Sivasspor maçını tamamlayamadı.

Müsabakanın 58. dakikasında kendisini yere bırakan 27 yaşındaki oyuncunun önce saha içinde tedavisi gerçekleştirildi.

Hakem Bahattin Şimşek, 59. dakikada sedyeyi oyun alanına çağırdı ancak Crespo tedavisinin ardından yürüyerek oyun alanını terk etti.

Hemen ardından oyuna dönen Crespo, 65. dakikada ise yerini İsmail Yüksek'e bıraktı.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye derbi öncesi sakatlık şoku! Miguel Crespo...
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