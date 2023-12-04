Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Stephane Bahoken ilk golünü attı
Giriş Tarihi: 4.12.2023 12:56

Stephane Bahoken ilk golünü attı

Stephane Bahoken ilk golünü attı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Fransız oyuncusu Stephane Bahoken, Trabzonspor maçında attığı golle bu sezon ligde ilk golünü kaydetti.

Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştı. 90 dakika sonunda Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Kayserispor haftayı galibiyetle kapattı. Trabzonspor maçına yedek olarak başlayan ve 82. dakikada Miguel Cardoso'nun yerine oyuna dahil olan Stephane Bahoken 88. dakikada Gökhan Sazdağı'nın asistinde topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Attığı gol sonrası büyük sevinç yaşayan Stephane Bahoken ligdeki ilk golünü attı.

Bahoken, ligde 14. hafta sonunda 8 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ın 35. başkanı Hasan Arat oldu! Oy sayma işlemi sona erdi...
Son dakika: Kızıldeniz'de ABD savaş gemisine saldırı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Ben Bu Cihana Sığmazam’da sürpriz isim! İlk tanıtım yayınlandı: Yer yerinden oynayacak
Çarşı buna karşı değil mi?
Son dakika: İsmail Kartal'dan Fred kararı! Sivasspor maçı öncesi...
Meral Akşener geri adım atacak mı? CHP'li Özel: İki planımız var...
Görme engelli genç girişimci Zülal geliştirdiği teknolojiyle TOGG'un gözleri oldu
Deprem... Son durum raporu
CHP’li belediyelerde kasalar boşaldı: İşçiler aylardır maaş alamıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Stephane Bahoken ilk golünü attı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA