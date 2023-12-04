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Giriş Tarihi: 4.12.2023 11:40

Trabzonspor, sahasında 231 gün sonra gol kaydedemedi

AA
Trabzonspor, sahasında 231 gün sonra gol kaydedemedi

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Mondihome Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, evinde 231 gün sonra bir lig karşılaşmasında gol kaydedemedi.

En son 16 Nisan'da sahasında Beşiktaş ile golsüz berabere kalan bordo-mavililer, bu karşılaşmanın ardından ilk kez bir müsabakada gol atma başarısı gösteremedi. Beşiktaş maçının ardından sahasında oynadığı 9 lig müsabakasında 22 kez rakip fileleri havalandırarak golcü bir kimlik ortaya koyan ve her karşılaşmada gol atan Karadeniz ekibi, 10. mücadelesinde bu seriyi bozdu.

BU SEZON İKİNCİ YENİLGİ
Trabzonspor, bu sezon sahasında oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı. Bordo-Mavililer, sahasında Bitexen Antalyaspor'u 1-0, Beşiktaş'ı 3-0, Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1, Coredon Alanyaspor'u 1-0, TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup ederken Çaykur Rizespor'a 3-2, Mondihome Kayserispor'a da 1-0 yenildi. Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk yenilgisini de sahasında yaşadı.

GEÇEN SEZONUN GERİSİNDE KALDI
Trabzonspor, sahasında Mondihome Kayserispor karşısında aldığı yenilgiyle geçen sezonun gerisinde kaldı. Geçen sezon ligde oynadığı 14 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 26 puan elde eden bordo-mavililer, bu sezon ise 3 puan az topladı.

Karadeniz ekibi, bu sezon 14 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 23 puan topladı, lider Galatasaray'ın 14 puan gerisine düştü.

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Trabzonspor, sahasında 231 gün sonra gol kaydedemedi
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