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Giriş Tarihi: 4.12.2023 11:38

Yağmur Uraz, Galatasaray'daki gol kraliçeliğini Fenerbahçe'de de yaşamak istiyor

AA
Yağmur Uraz, Galatasaray’daki gol kraliçeliğini Fenerbahçe’de de yaşamak istiyor

Geçen sezon Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen ve attığı 23 golle gol kraliçesi olan Yağmur Uraz, sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nda da aynı başarıya ulaşmak istediğini söyledi.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın da golcülerinden olan Yağmur Uraz, AA muhabirinin sorularını yanıtladı. UEFA Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi garantileyen A Milli Takım ile C Ligi'ndeki son maçta yarın Gürcistan ile önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirten Yağmur Uraz, "Mersin halkının desteğiyle Uluslar C Ligi'ni 6'da 6 yaparak kapatmak istiyoruz. Sonraki süreçte ise yine planlı ve programlı şekilde hedefimiz doğrultusunda rakiplerimiz belli olunca adım adım çalışacağız. Adım adım ilerlemeyi istiyoruz. Şu an odağımız, gol yemeden 6'da 6 yapmak" diye konuştu.

"HEDEFİM FENERBAHÇE FORMASIYLA DA GOL KRALİÇESİ OLMAK"
Geçen sezon Galatasaray formasıyla attığı 23 golle yaşadığı gol kraliçeliğini Fenerbahçe forması ile de yaşamak istediğini aktaran Yağmur Uraz, "Ligdeki Beşiktaş maçında iki gol atarak gol kraliçeliğinde birinci sıraya ulaştım (14 gol). Hedefim Fenerbahçe formasıyla da gol kraliçesi olmak. Ama önceliğimiz şampiyon olup kupayı kaldırmak. Şu an takım olarak şampiyonluğa odaklandık" ifadelerini kullandı.

Sezon başında Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferi ile ilgili de konuşan Yağmur Uraz, "Transfer sürecimle ilgili Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş'a çok teşekkür ediyorum. İki gün gibi kısa bir süreçte sorunsuz ve çok seri olan bir transfer süreci geçirdim. Önceki yıllarda da beni istemişlerdi ancak bu seneye kısmetmiş. Burada oynamaktan gerçekten çok mutluyum. Oyuncu olduğumu ve değerli olduğumu bana hissettiriyorlar. Gerçekten çok büyük bir kulüpte oynuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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Yağmur Uraz, Galatasaray'daki gol kraliçeliğini Fenerbahçe'de de yaşamak istiyor
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