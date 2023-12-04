Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. tur maçlarının hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev alacak hakemler şunlar:
5 ARALIK SALI
13.00 Ankara Keçiörengücü-Muş 1984 Muşspor: Berkay Erdemir
13.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Belediye Derincespor: Ömer Faruk Turtay
15.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Isparta 32 Spor: Adnan Deniz Kayatepe
17.00 Bitexen Antalyaspor-Kepezspor: Raşit Yorgancılar
19.00 Yılport Samsunspor-Tokat Belediye Plevnespor: Muhammet Ali Metoğlu
21.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor: Ali Yılmaz
6 ARALIK ÇARŞAMBA
13.00 Teksüt Bandırmaspor-Somaspor: Semih Kurt
13.00 Kasımpaşa-Kırşehir Futbol SK: Mehmet Ali Özer
13.00 Bodrum FK-Menemen FK: Levent Buğra Vartemel
13.00 Erzurumspor FK-Anagold 24 Erzincanspor: Burak Demirkıran
14.00 Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler: Oğuzhan Uğurlu
14.00 Ümraniyespor-Güneş Holding Çankayaspor: Doğu Yılmaz
14.00 Eyüpspor-Ankara Demirspor: Furkan Aksuoğlu
14.00 Gençlerbirliği-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: Lütfullah Aslan
14.00 Adanaspor-Esenler Erokspor: Erdem Demirtaş
14.00 Göztepe-1461 Trabzon FK: Emre Kaan Çalışkan
14.00 Altay-Tuna Tarım Kırklarelispor: Batuhan Kolak
14.00 Sakaryaspor-Ankaraspor: Ali Rıza Altunbakır
15.00 TÜMOSAN Konyaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: Yunus Dursun
17.00 Atakaş Hatayspor-Düzce Cam Düzcespor: Davut Dakul Çelik
19.00 Mondihome Kayserispor-Vefa Group Vanspor: Ayberk Demirbaş
21.00 Trabzonspor-Ahlatcı Çorum FK: Direnç Tonusluoğlu
7 ARALIK PERŞEMBE
13.00 Manisa FK-GMG Kastamonuspor: Tolga Akbaba
13.00 EMS Yapı Sivasspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: Alpaslan Şen
15.00 Gaziantep FK-Etimesgut Belediyespor: Ozan Ergün
17.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor: Erdem Mertoğlu
19.00 Çaykur Rizespor-Bucaspor 1928: Mehmet Türkmen
21.00 RAMS Başakşehir-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Yasin Kol