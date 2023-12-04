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Giriş Tarihi: 5.12.2023 01:37

Zouma'nın evine giren hırsızlar hakkında bilgi verene 25 bin sterlin ödül verilecek

AA
Zouma’nın evine giren hırsızlar hakkında bilgi verene 25 bin sterlin ödül verilecek

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Kurt Zouma'nın evine giren hırsızlar hakkında bilgi paylaşana 25 bin sterlin para ödülü vereceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, cumartesi günü ailesiyle evdeyken Fransız futbolcunun evinin soyulduğu belirtildi. Hırsızların aile için önemli değere sahip eşyaları çaldığı kaydedilen açıklamada, "Hırsızların tutuklanmasına ve başarılı bir şekilde yargılanmasına yol açacak bilgi verene 25 bin sterlin ödül teklif ediyoruz." denildi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde ise Zouma'nın evinden 100 bin sterlin değerinde para ve mücevher çalındığı ifade edildi.

Zouma, West Ham United'ın ligde dün Crystal Palace ile oynadığı maçta forma giymemiş, kulüp Fransız oyuncunun "kişisel nedenlerle" kadroda olmadığını açıklamıştı.

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Zouma'nın evine giren hırsızlar hakkında bilgi verene 25 bin sterlin ödül verilecek
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