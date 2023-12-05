8 gollü düelloda kazanan Pendikspor! Isparta 32 Spor’u elediler

Siltaş Yapı Pendikspor 5 - 3 Isparta 32 Spor

Stat: Pendik

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Kemal Elmas, Buğra Can Semercioğlu

Siltaş Yapı Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç (Dk. 62 Gökcan Kaya), Alpaslan Öztürk, Murat Akça, Emre Taşdemir, Midtsjö (Dk. 75 Rassoul), İbrahim Akdağ, Kappel, Romero (Dk. 62 Endri Çekiçi), Thuram, Ahmed Hassan

Isparta 32 Spor: Berk Balaban, Ayberk Kaygısız, Gürkan Başkan (Dk. 46 Yiğithan Güveli), Furkan Uludaş, Samet Karakoç, Abdulkerim Canlı (Dk. 66 Caner Koca), Ahmet Bahçıvan (Dk. 46 Cem Özdemir), Zeki Mert Saki (Dk. 72 Mehmet Küçükdurmuş), Jemal Kizilatesh, Muhlis İstemi (Dk. 66 Alim Harlak), Muhammet Haşim Çoban

Goller: Dk. 16 Thuram, Dk. 29 Romero, Dk. 54, 61 ve 63 Ahmed Hassan (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 35 Muhammet Haşim Çoban, Dk. 74 Alim Harlak, Dk. 84 Mehmet Küçükdurmuş (Isparta 32 Spor)

Sarı kartlar: Dk. 55 Romero, Dk. 88 Emre Taşdemir, Dk. 90+2 Alpaslan Öztürk (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 59 Furkan Uludaş (Isparta 32 Spor)

MAÇTAN POZİSYONLAR

16. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor öne geçti. Thuram'ın pasında topla buluşan Emre Taşdemir, ceza sahası sol çizgisinde rakibiyle girdiği mücadele sonrasında yerde kalırken, boşta olan topu tekrar Thuram kaptı. Bu futbolcu kale sahasına girip çaprazdan plase bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

29. dakikada fark 2'ye çıktı. Sol kanatta topla buluşan Emre Taşdemir son çizgiye inip arka direğe ortasını gönderdi. Bu noktada yükselen Romero, kafa vuruşuyla ağları havalandırdı: 2-0.

35. dakikada Isparta 32 Spor golü buldu. Ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Ayberk Kaygısız kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada yükselen Muhammet Haşim Çoban, kafayla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 2-1.

54. dakikada Pendikspor bir gol daha kaydetti. Thuram'ın pasında sol kanatta topla buluşan Emre Taşdemir'in kale sahası önüne gönderdiği ortaya Ahmed Hassan bekletmeden vurdu ve meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 3-1.

61. dakikada Isparta 32 Spor savunmasının kaptırdığı top, Midtsjö'de kaldı. Bu futbolcu soldan ceza sahasına giren Ahmed Hassan'a pasını aktardı. Ahmed Hassad, müsait pozisyonda topu filelere yolladı: 4-1.

63. dakikada Pendikspor bir gol daha buldu. Endri Çekiçi'nin pasında ceza sahası önünde topla buluşan İbrahim Akdağ, soldan atağa katılan Ahmed Hassan'ı gördü. Bu futbolcu, aşırtma bir vuruşla farkı 4'e çıkardı: 5-1.

74. dakikada kendi yarı sahasında kaptığı topla rakip sahaya hareket eden Cem Özdemir, sağdan atağa katılan Alim Harlak'a pasını aktardı. Bu futbolcu, ceza sahasına girer girmez yerden bir vuruşla takımının ikinci golünü kaydetti: 5-2.

84. dakikada fark 2'ye indi. Ceza sahası dışında topla buluşan Alim Harlak'ın sert şutunda kaleci Burak Öğür'den dönen top, Mehmet Küçükdurmuş'un önünde kaldı. Bu futbolcunun kale sahası önünden şutunda top filelere gitti: 5-3.