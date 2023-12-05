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Giriş Tarihi: 5.12.2023 22:09

A Milli Kadın Futbol Takımı, Uluslar C Ligi’ni 6’da 6 ile bitirdi

A Milli Kadın Futbol Takımı, Uluslar C Ligi’ni 6’da 6 ile bitirdi

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi 2. Grup'taki 6. ve son maçında Mersin'de konuk ettiği Gürcistan'ı, Gülbin Hız ve Ece Türkoğlu'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 2'nci grupta Mersin'de konuk ettiği Gürcistan'ı 2-0 mağlup etti. Böylelikle milliler grubunu gol yemeden 6'da 6 yaparak lider bitirdi.

8'inci dakikada çalımlarla rakip ceza sahası önüne kadar ilerleyen Ebru Topçu'nun şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı.

26'ncı dakikada Birgül Sadıkoğlu'nun rakip cezası solundan açtığı çık ortaya iyi yükselen Gülbin Hız'ın kafasında meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

41'inci dakikada Meryem Çal'ın ara pasında rakip ceza sahasında topla buluşan Ece Türkoğlu'nun şık vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
Karşılaşmanın İlk yarısı 2-0 sona erdi.

67'nci dakikada rakip ceza sahası dışında topla buluşan Ebru Topçu'nun şutunda meşin yuvarlak kalenin sağından auta çıktı.

Karşılaşma Ay-yıldızlıların 2-0 galibiyeti ile sona erdi.

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A Milli Kadın Futbol Takımı, Uluslar C Ligi’ni 6’da 6 ile bitirdi
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