Angelino’dan Leipzig’e ultimatom: Bonservisimi indirin

Kiralık sözleşmesinde 20 maça bağlı satın alma opsiyonu bulunan Angelino, 18 kez sahaya çıktı. İspanyol sol beke 6 milyon Euro bonservis ödemek istemeyen yönetim, Leipzig ile zorunlu satın almadaki 20 maçlık opsiyonun kalkması için görüşüyor. Alman kulübü isteği kabul etmezken Angelino devreye girdi.

İspanyol oyuncu, bu madde nedeniyle Süper Lig'de oynatılmadığı bilgisini Leipzig idarecileri ile paylaşırken, "G.Saray'da kalmak istiyorum. Bonservis bedelinde indirim yapın" mesajını iletti. 26 yaşındaki oyuncu ayrıca 2.3 milyon Euro'luk yıllık ücretinde de indirim yapabileceğini G.Saray yönetimine iletti.