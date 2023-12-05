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Giriş Tarihi: 5.12.2023 09:30

Angelino'dan Leipzig'e ultimatom: Bonservisimi indirin

SPOR SERVİSİ
Angelino’dan Leipzig’e ultimatom: Bonservisimi indirin

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Angelino, Alman ekibi Leipzig'den bonservisinde indirim yapılmasını talep etti.

Kiralık sözleşmesinde 20 maça bağlı satın alma opsiyonu bulunan Angelino, 18 kez sahaya çıktı. İspanyol sol beke 6 milyon Euro bonservis ödemek istemeyen yönetim, Leipzig ile zorunlu satın almadaki 20 maçlık opsiyonun kalkması için görüşüyor. Alman kulübü isteği kabul etmezken Angelino devreye girdi.

İspanyol oyuncu, bu madde nedeniyle Süper Lig'de oynatılmadığı bilgisini Leipzig idarecileri ile paylaşırken, "G.Saray'da kalmak istiyorum. Bonservis bedelinde indirim yapın" mesajını iletti. 26 yaşındaki oyuncu ayrıca 2.3 milyon Euro'luk yıllık ücretinde de indirim yapabileceğini G.Saray yönetimine iletti.

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Angelino'dan Leipzig'e ultimatom: Bonservisimi indirin
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