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Giriş Tarihi: 5.12.2023 21:16

Feyyaz Uçar ile Samet Aybaba, Beşiktaş Futbol Takımı'nı ziyaret etti

DHA
Feyyaz Uçar ile Samet Aybaba, Beşiktaş Futbol Takımı’nı ziyaret etti

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar ile Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay, teknik ekibi ve futbolcular ile bir araya geldiler.

Beşiktaş Kulübü'nde 35'inci Başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu üyelerinin mazbatalarını almalarının ardından Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar ile Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay'a ziyarette bulundular.

Teknik ekip ve futbolcular ile bir araya gelen Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba, takımın durumu hakkında Rıza Çalımbay'dan bilgi aldılar.

SAMET AYBABA: HOCA'YA DESTEĞE GELDİK, HER TÜRLÜ YANINDAYIZ

Her Beşiktaşlı gibi takımın güzel yerlere gelmesi için çabalayacaklarını ifade eden Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, "Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, "Nihayet bir araya geldik. Bunlar güzel günler. Kalbimiz buradaydı zaten. Her şeyimiz buradaydı. Hoca'ya desteğe geldik. Her türlü yanındayız. Burada bir an önce performans olarak da bir şeyleri yükseltip takımın bir yere gelmesini istiyoruz her Beşiktaşlı gibi. Konuşacağız, bakacağız ve her şeyi çözeceğiz İnşallah" şeklinde konuştu.

RIZA ÇALIMBAY: ÇOK GÜZEL VE BAŞARILI YILLAR YAŞADIK

Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar ile beraber olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Arkadaşlarımızla beraber olduğumuz için çok mutluyum. Samet Ağabey olsun, Feyyaz kardeşim olsun... Çok güzel ve başarılı yıllar yaşadık. İnşallah bunları da hep beraber aynı birliktelikle çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

FEYYAZ UÇAR: TEK AMACIMIZ DAHA ÖNCEKİ BAŞARILARIN TEKERRÜRÜ

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın yanında olduğunu ifade eden Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, "Mazbatamızı aldık. İlk işimiz tabii ki hocamızın yanına Ümraniye'ye gelmekti. Samet Ağabey ile birlikte geldik. Biz her zaman yanındayız. Tek amacımız daha önceki başarıların tekerrürü. Onun için elimizden geleni yapacağız. Hocamıza, dolayısıyla tüm takıma başarılar diliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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Feyyaz Uçar ile Samet Aybaba, Beşiktaş Futbol Takımı'nı ziyaret etti
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