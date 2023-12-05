Konyaspor’da iç transferde 2 imza

Konyaspor, akademisinde yetişen 18 yaşındaki genç orta saha Muhammed Semih Kocatürk ile 2025-2026 sezonuna kadar profesyonel sözleşme imzaladı. Konya Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen imza töreninde Konyaspor Sportif Direktörü Ali Çamdalı hazır bulundu.
Öte yandan Yeşil-Beyazlılar akademiden yetişen ve 2022-2023 sezonunda profesyonel sözleşme imzaladığı 18 yaşındaki genç kaleci Deniz Ertaş ile de sözleşme yeniledi.
Deniz Ertaş'ın sözleşmesi 2026-2027 sezona kadar uzatıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda düzenlenen imza töreninde Konyaspor Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Damkacı hazır bulundu.