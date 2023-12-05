Levent Tüzemen'den olay sözler! "Hamit Altıntop gibi ucuz düşünmüyorum"

SABAH Spor'un duayen ismi Levent Tüzemen, Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorularını yanıtladı. Tüzemen, EURO 2024'te Türkiye'nin grubu ve çok tartışılan Play-Off modeli ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

- EURO 2024 kuraları çekildi. Türkiye; Portekiz, Çekya ve play-off'tan gelecek bir takımla eşleşti. Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop 'Favori Portekiz' dedi. Bu açıklaması tepki de aldı. Grup için ne düşünüyorsunuz?

"Sanal kura çekenler Türkiye'yi İngiltere, Fransa ve Almanya'dan birinin olacağı bir grupla birleştirmişti. Ama biz çok dengeli bir gruba düştük. İki maçımızı Dortmund'da oynamamızı bir avantaj olarak görüyorum. Seyirci gücü Türkiye'de olacak. Hamburg'da da fazlasıyla Türk taraftarlar tribüne gelecek. Grubun favorisinin Türkiye olduğunu söylüyorum. Hamit Altıntop gibi ucuz düşünmüyorum. Altıntop'un getirdiği Kuntz'la Türk Milli Takımı bir arpa boyu yol ilerlemedi. TFF'nin getirdiği Montella ile milli takım büyük aşama kaydetti. Almanya'yı evinde yenmemiz ve ortaya koyduğumuz mücadeleci futbol Türkiye'yi haklı olarak favori kılıyor."

OYUNCU KALİTESİ YETERLİ DEĞİL!

- Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yeni bir döneme başladı ama işler yolunda gitmiyor. Sorun ne? Takım mı, Avcı mı?

"Trabzonspor'un oyuncu kalitesi, maalesef yarışmak için yeterli değil. Devre arası mutlaka, özellikle orta saha olmak üzere transfer yapılmalı. Hırvat hocanın yaptığı transferler bana göre etkisiz isimlerdi. Bir motivasyon eksikliği var. Trabzonsporlu oyuncular lig yarışı içinde çaba sarf edecek gibi görünseler de ben tamamen kupaya konsantre olacaklarını düşünüyorum. Bu konsantrasyonu Fenerbahçe önünde gördük. Kaliteleri kısıtlı olsa da mücadeleyi büyük maçlar ortaya koyar."

TRANSFER ŞART, ÇALIMBAY RAHAT OLMALI

- Beşiktaş'ta Hasan Arat ezici bir üstünlükle başkan seçildi. Seçim çalışmalarında sürekli Süleyman Seba ilkelerine vurgu yaptı. Başarılı olur mu? Seba'nın yolundan gidebilecek mi?

"Serdal Adalı'ya 2714 oy fark atarak başkan olan Hasan Arat'ı kutluyorum. Bu oy farkı sayın Arat'ı muktedir yapar ve güçlü kılar. 'Ahmet Dursun, Seba gitsin' tezahüratlarının ardından Beşiktaş'ta görev yapan başkanlar bir türlü camiada huzuru sağlayamadılar. Hasan Arat'ın başkanlığı ile birlikte Seba ekolü geri geldi. Geçmişteki başkanlara aleni destek vermeyen ünlü iş adamları Sayın Nevzat Demir, Sayın Hüsnü Özyeğin ve Sayın Murat Özyeğin, Arat'ın yanında oldu. Ama 20 yılın üstünde başkanlık yapan rahmetli Seba'ya desteğini veren Sayın Rahmi Koç, Hasan Arat'ın en büyük itici gücü oldu."

- Hasan Arat'tan ne bekliyorsunuz. Onun yerinde olsanız ilk icraatınız ne olur?

"Takımın kalitesini yükseltmesi gerekir. Oyuncular yetersiz, ocakta yeni transferler şart. Özellikle savunmaya Marcelo gibi bir isim gerekir."

- Samet Aybaba, Feyyaz Uçar ve Rıza Çalımbay'ın uyumlu çalışacağını düşünüyor musunuz?

"Hasan Arat'ın yerinde olsam yeni sezona yeni bir teknik direktörle girmeyi planlarım. Çünkü Rıza Çalımbay'ın rahat çalışacak bir ortam bulacağını düşünmüyorum. Çünkü Samet Aybaba da Feyyaz Uçar da hem eski takım arkadaşları hem de ikisi de teknik adam. Rıza Hoca'nın yapacağı hatalar mutlaka yönetimde masaya yatırılır, eleştiriler yapılır, Rıza hoca da "Beni niye korumuyorsunuz" diye tepki koyabilir. Türkçe'de bir laf var, "Akrabanla iş yapma" diye. Bunu hatırlatırım."

PLAY-OFF MODELİYLE GELİRLER ARTMAZ!

- Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, play-off'un gündemde olduğunu resmen açıkladı. Hatta yayın gelirinin milyon dolar bandına çekileceğini belirtip bu rakam olduğunda rahatlayacaklarını söyledi. Play-off, Süper Lig'de olur mu olmaz mı?

"Play-off'un yayın gelirini artıracağına inansalar bu uygulamayı İngiltere, Fransa, İspanya ve Almanya da yapar."



- Peki biz niye yapıyoruz?

"Türkiye'de play-off'un geçerli akçe olduğunu düşünmüyorum. Trabzon başkanının görüşlerine saygı duyuyorum ama play-off'a Trabzon'un kalacağının garantisi var mı? Ya bir büyük takım, üç Anadolu kulübü kalırsa karşılığı ne olur?"

- Yayıncının bir resti mi bu?

"Yayıncı kuruluş Türk futboluna değer biçmiş, onun üzerine çıkmıyor, hatta rest çekti, "Başka kurumlar da yayın ihalesine girsin" dedi. Hâlâ davul yayıncı kuruluşun elinde."

OKAN BURUK, RAKİPLERİ ŞAŞIRTMALI

- Galatasaray'da Bakambu'nun attığı gol kendisine ilk 11 yolunu açar mı?

"Okan Buruk bazen rakiplerini şaşırtacak oyun planlarını geliştirmeli. İcardi büyük golcü ama tek başına oynadığında aşırı markaj altında kalıyor. Bakambu ikinci forvet olarak görev yapabilir. Bunu en iyi Buruk bilir. Fatih Terim'in görev yaptığı dönemde Galatasaray'ın 3-4 santrforu vardı."

"Örnek vereyim Ünal Aysal dönemi Elmander, Baros, Sercan Yıldırım ve Necati Ateş dört santrfor olarak görev yaptı. Bakambu'nun ilk 11 oluşu rakip defansların dikkatini dağıtacağı gibi İcardi'nin rahat pozisyon bulmasına neden olur. Okan Hoca; Zaha'ya, Tete'ye ve Ziyech'e sabitlenmemeli. Hatta Barış Alper'i kutluyorum. Hocasına 'Sol bek oynarım' demiş. Bu anlayış, Okan Hoca'nın elini güçlendirir."

MONTELLA'NIN MİRASINI YEDİ

- Siz sezon başında yaptığımız Serbest Kürsü'de Kluivert'ın Adana Demirspor için yanlış tercih olduğunu söylemiştiniz. Yollar ayrıldı. Yorumunuz?

"Sezon başından beri Kluivert, Montella'nın mirasını yedi. Oyun olarak Adana Demirspor'u geliştirmedi. Fenerbahçe'den bir puan aldılar ama sıfır pozisyon vardı. Göz okşayan, keyif veren Adana Demirspor, Kluivert'ın elinde güç kaybetti. Kluivert'ın faydalı olamayacağını A Spor'da da söylemiştim, gelinen nokta beni haklı çıkardı. İsimler değil, yapacakları işler önemlidir. Montella'nın mirasının devamını ancak Türk hoca olarak Kayseri'nin başındaki Recep Uçar götürür. Ümraniye'yi mükemmel oynattı ama oyuncu kalitesi azdı. Kayseri'de yaptıkları ile de kalitesini gösterdi."