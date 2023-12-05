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Giriş Tarihi: 5.12.2023 16:43

Premier Lig'den rekor yayın hakları anlaşması

Premier Lig’den rekor yayın hakları anlaşması

İngiltere Premier Lig'de, 2025-2026 sezonundan itibaren 4 yıllık dönemi kapsayan toplam ulusal TV hakları için rekor bedelli anlaşma imzalandı.

Türk futbolunda Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüpler 2017-18 sezonunda 590 milyon dolar olan yayın ihalesi aradan geçen süreçte yıllar içinde dibe vurdu ve 2022-23 sezonu itibarıyla beIN Sports ile yıllık 2,2 milyar karşılığında 2 yıllık sözleşme imzalanmıştı. TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı yeni yayın ihalesi öncesi yayın gelirini artırmak için çalışmaları sürdürürken İngiltere'den kıskandıracak bir haber geldi.

PREMIER LİG'DEN 6,7 MİLYAR STERLİNLİK ANLAŞMA

İngiltere Premier Lig'de, 2025-2026 sezonundan itibaren 4 yıllık dönemi kapsayan toplam 6,7 milyar sterlinlik (245 milyar lira) ulusal TV hakları anlaşması imzalandı.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, Sky ve TNT için sezon başına minimum 270 canlı maç yayınlamak üzere 6,7 milyar sterlinlik yeni bir rekor yerel televizyon anlaşmasının imzalandığı belirtildi.

4 YILLIK DÖNEMİ KAPSIYOR

Anlaşmanın, BBC Sport kanalının maçların önemli anlarını yayınlamaya devam etmesini de kapsadığı kaydedildi.

Sky, TNT ve BBC ile yapılan üç anlaşmanın da 2025/26 sezonundan itibaren 4 yıllık dönemi kapsayacağı ifade edildi.

Bu dört yıllık anlaşmanın rekor kırarak, Birleşik Krallık'ta şimdiye kadar imzalanan en büyük spor medyası hakları anlaşması olduğu vurgulandı.

Premier Lig'de 2022-2023 sezonundan itibaren 3 yıllığına imzalanan yayın ihalesinin bedeli 5,1 milyar sterlin olmuştu.

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Premier Lig'den rekor yayın hakları anlaşması
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