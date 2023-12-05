Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Giriş Tarihi: 5.12.2023 22:41

Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig’den 8 kulüp PFDK’ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in 14. haftasında oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Fenerbahçe, Beşiktaş, MKE Ankaragücü, Mondihome Kayserispor, Trabzonspor, Kasımpaşa, Yukatel Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor'u disipline gönderdi.

Fenerbahçe "çirkin ve kötü tezahürat", "sportmenliğe aykırı hareket" ve "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar", Beşiktaş "çirkin ve kötü tezahürat", "saha olayları" ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması", MKE Ankaragücü ise "saha olayları", "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" ve "usulsüz seyirci alınması" gerekçeleriyle PFDK'ye gönderildi.

Yukatel Adana Demirspor ve Trabzonspor "talimatlara aykırı hareket", Çaykur Rizespor "çirkin ve kötü tezahürat", Mondihome Kayserispor "saha olayları", Kasımpaşa ise "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Kurul ayrıca "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Çağlan Kızılhan ve EMS Yapı Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl'ün PFDK'ye sevkine karar verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP fondaşı medyadan İYİ Parti'ye ağır sözler: Su içtiğiniz kuyuya tükürdünüz
İYİ Parti CHP'ye 'hayır' cevabı vermişti... Özgür Özel'den partililere uyarı
İYİ Partili Cihan Paçacı'dan ittifaksız seçime girme kararı ile ilgili flaş sözler: Kararımız kesin, dönüş yok!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 502 terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'den 12 işbirliği anlaşması
Polatların patronu olduğu iddia edilen Sibel Bal Kotan konuştu! 'Dilan Polat'ı tanımıyorum' dedi ama...
Namus diye bir davan yok mu peki?
Dijital Telif Yasası için flaş çıkış: Bunun adı hırsızlıktır, 120 yıl önceki anlayışla hazırlanmış kanun ile bu iş olmaz...
SON DAKİKA | İYİ Parti'den CHP'ye şok: Yerel seçim için işbirliğine hayır!
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA