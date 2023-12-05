Suudi Arabistan’da N’Koudou ve Mensah rüzgarı esiyor!

Beşiktaş kariyerleri beklentilerin tam aksine parlak geçmeyen Kevin N'Koudou ile Bernard Mensah, Suudi Arabistan Ligi'nde kendine geldi… Geçen sezon siyah-beyazlı formayı giyen kanat oyuncusu N'Koudou, yeni takımı Damak'ta 14 lig müsabakasında 11 gol atarken, 4 de asistle şov yaptı.
2020- 21'de Kara Kartal'la şampiyonluk yaşayan orta saha Mensah ise, Al Taee ile 13 mücadelede 9 gol, 1 asist kaydetti. İki eski Beşiktaşlı, Suudi Arabistan Ligi'nde Kasım ayının en iyi oyuncusu ödülüne aday gösterildi.