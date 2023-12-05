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Giriş Tarihi: 5.12.2023 10:22

Trabzonspor, Türkiye Kupası'na moralli başlamak istiyor

Trabzonspor, Türkiye Kupası’na moralli başlamak istiyor

Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin gerisinde kalan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda moral arayacak. Bugüne kadar 9. kez kupayı müzesine getiren bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde kupaya uzanmak istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 14. hadtasında sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Ligde beklentilerin gerisinde kalan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda evinde Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK'yı ağırlayacak. Yarın saat 21.00'de başlayacak olan karşılaşmayı Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını ise Emrah Ünal ve Cem Özbay yapacak.

HEDEF AVRUPA

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk umutlarını zora sokan Karadeniz ekibi, bu sezon Avrupa Kupalarına katılmayı hedeflerken, diğer taraftan ise Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getirmek istiyor. Avcı yönetiminde Süper Lig şampiyonluğu ve Süper Kupa kazanan Trabzonspor, bu sezon Ziraat Türkiye Kupasını kazanmayı hedefliyor.

DAHA ÖNCE 9. KEZ KAZANDI

Trabzonspor, kupayı daha önce 9. kez müzesine götürdü. Karadeniz temsilcisi, Türkiye Kupası'nı ilk olarak 1976-1977 sezonunda kazandı. Çift maçlı eliminasyon sistemine göre oynanan final maçında Trabzonspor, Beşiktaş'ı ilk maçta 1-0 yenmiş ve ikinci maçın 0-0 tamamlanmasıyla ilk kez Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı.

Bordo-mavililer, 1977-78, 1983-84, 1991-92, 1994-95, 2002-03, 2003-04, 2009-10 ve son olarak 2019-20 sezonunda kupa sevinci yaşadı.

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Trabzonspor, Türkiye Kupası'na moralli başlamak istiyor
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