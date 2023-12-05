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Giriş Tarihi: 5.12.2023 16:46

Wanda Nara ağlayarak anlattı! İşte kızıyla yaşadığı o diyalog

Wanda Nara ağlayarak anlattı! İşte kızıyla yaşadığı o diyalog

Wanda Nara, İtalyan televizyonunda ailesinden ve fiziksel yıpranmasından bahsederek gözyaşlarına boğuldu. İtalya'da bir dans yarışmasının katılımcılarından biri olan Wanda Nara, ailesinden ve eşi Mauro Icardi'den uzak olduğunu dile getirdi.

Wanda Nara, İtalyan televizyonunda ailesinden ve fiziksel yıpranmasından bahsederek gözyaşlarına boğuldu. İtalya'da bir dans yarışmasının katılımcılarından biri olan Wanda Nara, ailesinden ve eşi Mauro Icardi'den uzak olduğunu dile getirdi.

"GERÇEKTEN GÜCÜM KALMIYOR"

Wanda Nara, "Her bir koreografiyi gerçekleştirebilmek için yapılan antrenmanlar çok yorucu. gerçekten gücüm kalmıyor. Provaları bitirdiğimde yorgun oluyor. Provalar, saatlerce sürüyor." dedi.

"AĞLAMAK İSTEMİYORUM, ÜZGÜNÜM"

Wanda Nara, "Geçen hafta eve geri döndüm. Orada üç gün kaldım. Ağlamak istemiyorum. Çok üzgünüm. En küçük kızım okuldan iki yazılı sonucuyla geldi. Birinden 2, diğerinden 1 almış. 'Sen burada olmadığın için böyle oldu' dedi. Ailemi gerçekten çok özlüyorum." ifadelerini kullandı ve bu sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

"DOKTORLAR 'DANS EDEBİLİRSİN' DEDİ"

Wanda, "Eğer dans ediyorsam, bu iyi olduğumu göstermek içindir. Teklifi aldığımda açıkçası durumum çoktan stabil hale gelmişti. Ben de tedavi gördüğüm doktorlara, bu yarışmaya katılıp katılamayacağımı sordum. Bu konuda onların onayını aldım. Gerçek şu ki iyiyim ama hastalığım nedeniyle biraz yorgunum." ifadelerini kullandı.

"BİRÇOK YENİ DANS ÖĞRENİYORUM"

Wanda, "Fazla zamanımız yok, hayal ettiğimden çok daha az zamanım var. Dünyadaki diğer dans yarışmalarında bir koreografi hazırlamak için 15-20 gününüz oluyor. İtalya'da ise 4 günümüz var, bu çok az. Ayrıca, çok fazla içerik kaydediyoruz. Tüm danslar önceden bir kliple başlıyor ve bu klibin çekimi, hazırlığı, makyajı, saçı, kostüm denemeleri falan neredeyse yarım gün sürüyor. Koreografi için 4 günümüz var. Yeni ritimlerle dans etmek için çok az zamanımız var. Çünkü gerçek şu ki vals, rumba, paso doble gibi dansların ritimlerini bilmiyordum. Bu farklı bir tarz, farklı dans ediliyor ve ben birçok yeni şey öğreniyorum. Bu beni mutlu ediyor." açıklamasını yaptı.

"SINIRSIZ HAKKIM VAR"

Wanda Nara, yarışma programıyla yaptığı anlaşmada Türkiye'ye sınırsız seyahat izni olduğunu, bu nedenle çocuklarını ve Icardi'yi ziyaret etmek için de zaman harcadığını dile getirdi.


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Wanda Nara ağlayarak anlattı! İşte kızıyla yaşadığı o diyalog
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