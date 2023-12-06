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Giriş Tarihi: 7.12.2023 00:02 Son Güncelleme: 7.12.2023 00:22

Abdullah Avcı'dan maç sonu önemli sözler! "Ortada bir kupa varsa..."

Abdullah Avcı’dan maç sonu önemli sözler! Ortada bir kupa varsa...

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Ahlatcı Çorum FK'yi 3-1 yenerek 5. eleme turuna yükselen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, daha önce 9 kez kupayı kazanmış bir takım olarak kupanın favorisi olduklarını söyledi.

Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerinin hoca değişimi ile modern futbolu kendi formasyonlarında en iyi şekilde oynamaya çalıştığını belirterek, "Onları tebrik ediyorum. Topa sahip olarak oynuyorlar. Bugün biz baskıları nasıl yapacağız kenarları nasıl kapatacağız, bunu oynamaya çalıştık. Bazı çalıştığımız organizasyonlar vardı. İlk ve ikinci gol buralardan oldu. Bunları zaman zaman iyi yaptık." dedi.

"Trabzonspor ortada bir kupa varsa bunu 9 kez kazanmıştır ve favorisidir." ifadesini kullanan Avcı, şunları söyledi:

"Bugün kazanarak başlamak önemli ve değerliydi. Geçen hafta kendi sahamızda kazandığımız maçtan sonra bir pansuman olacaktı. Bugün kazandık. Eksikler var. 6 lig, 1 kupa oynadık. Oyunun kalitesini arttırmamız oyuncu kalitemizi değiştirmemiz hızlı şekilde yapmamız gerekir. Gerçekçe ulaşabilir hedef Avrupa kupalarına katılmak, Türkiye kupasında 5 maç sonra final oynamak, kazanmak. Çok çalışmak, çok organizasyon ve kaliteyle arttırmak gerekiyor. Rakibi de oyuncularımı da tebrik ediyorum. Gaziantep ile ciddi maç oynayacağız. Fiziksel ve zihinsel olarak bu maça hazırlanacağız."

AHLATCI ÇORUM FK CEPHESİ

Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta ise hem oyunlarının hem de oyuncularının gelişmesi adına bir müsabaka oynadıklarını belirtti.

Trabzonspor'un yıllardır başarılarıyla herkesin bildiği, saygı duyulması gereken bir camia olduğunu ifade eden Özbalta, şunları söyledi:

"Abdullah hocanın da gelmesiyle pozitif oyun, iyi oyuna evrilme ve son maçta yaşadıkları talihsizlik vardı. Biz de 3 günde çalışmalar yaparak buraya geldik. 1-0'dan sonra beraberliği yakaladık ama erken tekrar gol yedik. Bu süre açılsaydı daha farklı olabilirdi. Ofsayt nedeniyle geçersiz sayılan gollerimiz var. Bir kaç tane gol denememiz oldu ama sonucunda oyuncularımın performansı beni memnun etti. Pozitif oyunu çirkinleştirmeden oynadık. Az süre alan, sakatlıktan dönen oyuncularımız için forma şansı oldu. Abdullah hoca ve Trabzonspor'a başarılar diliyorum."

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Abdullah Avcı'dan maç sonu önemli sözler! "Ortada bir kupa varsa..."
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