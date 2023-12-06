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Giriş Tarihi: 6.12.2023 15:06

Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisindeki tek hedefi galibiyet

AA
Beşiktaş’ın Fenerbahçe derbisindeki tek hedefi galibiyet

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 9 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe ile yapacakları derbiyi mutlaka kazanmaları gerektiğini söyledi.

Deneyimli teknik adam, siyah-beyazlı futbol takımının BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe ile çok kritik bir maça çıkacaklarını belirten Çalımbay, "Durumumuz iyi, hiçbir sorunumuz yok. Önemli bir maça çıkacağız. Bunun farkındayız, oyuncularımız da farkında. Buradaki farkındalığımızı da sahaya dökmemiz gerekiyor. Mutlaka kazanmamız gerekiyor. Başka hiçbir düşüncemiz yok. Eğer yukarıyı yakalamak istiyorsak maçı kesinlikle kazanmamız lazım. Ben en başta taraftarımıza çok güveniyorum. Onların çok büyük desteği olacak. Bunu biliyorum. Her zaman da oldu. Futbolcularıma da sonuna kadar güveniyorum. Sakatmış, oymuş, buymuş... Hiçbiri mazeret değil. Bu maç bizim için kritik. Dönüm maçı." ifadelerini kullandı.

Derbi öncesi sakatlıkları bulunan oyuncuların son durumuna da değinen Rıza Çalımbay, "Onların kararını doktor arkadaşımız verecek. Şu anda Rosier ve Masuaku antrenmana çıkmıyor. Şu an belli değil. Doktorlarla konuştuktan sonra daha net şekilde öğreniriz. Tayyip Talha takımla çalışıyor ancak henüz tam hazır değil. Bailly ve Ghezzal'ın durumuna bakıyoruz. Antrenmana çıkalı 2 gün oldu. Maç gününe kadar karar vereceğiz." diye konuştu.

Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ile bir araya geldiklerinin hatırlatılması üzerine tecrübeli çalıştırıcı, "Birlik ve beraberlik içinde çok güzel şeyler yapacağız. Bu, yıllardan beri Beşiktaş'ta görülmeyen bir şey. Çok güzel bir şey. Biz bir araya gelince güldük. Dün geldiklerinden dolayı çok mutlu oldum. Hep beraber en iyisini yapmaya çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.

Fırsat buldukça antrenmanları basına açmak istediklerini aktaran Çalımbay, "Ben kapatmaktan yana değilim. Biz her şeye açığız. Bu belli bir yere kadar olur. Her zaman olmaz. Zaten bu işler artık Feyyaz'ın üstünde. Feyyaz'ın da iyi bir şekilde yapacağına inanıyorum. O da sizlerin içinden gelen birisi. Hem de bizim içimizden gelen birisi. İki tarafı da çok iyi anlar. Onun için çok güzel şeyler yapacağız. Basın olmazsa hiçbir şey olmaz. Basının da olması gerekiyor. Biz basın için elimizden gelen ne varsa yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Rıza Çalımbay, son olarak siyah-beyazlı kulübün başkanlığına seçilen Hasan Arat ile henüz bir araya gelmediklerini ifade ederek, "Başkan 8 Aralık Cuma günü buraya gelecek. Görüşeceğiz ve takımla tanışacak." diyerek sözlerini tamamladı.

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Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisindeki tek hedefi galibiyet
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