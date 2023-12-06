İngiltere Premier Lig için çılgın gelir!

Sky Sport 215 maç, TNT ise 52 karşılaşmayı canlı yayınlayacak. Ayrıca toplamda da canlı yayınlanacak maç sayısı 270'e kadar yükselecek. A, B, C, D, E paketlerine ayrılan yayın haklarında gün ve saat olarak tüm karşılaşmalar iki kurum arasında paylaşıldı. Yapılan planlamada aynı kulübün mücadelesinin en az ve en fazla kaç kez yayınlanacağı da sözleşmelerle garanti altına alındı.