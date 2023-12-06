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Giriş Tarihi: 6.12.2023 12:23 Son Güncelleme: 6.12.2023 12:25

İngiltere Premier Lig için çılgın gelir!

İngiltere Premier Lig için çılgın gelir!

2025-2026 sezonundan itibaren 4 yıl için Sky Sport-TNT Sport ortaklığına geçecek olan Premier Lig maçları için iki şirket, 6.7 milyar Sterlin (244 milyar 992 milyon TL) ödeyecek.

İngiltere Premier Lig, yeni yayıncısı ile tarihi bir anlaşmaya imza attı. 2025- 26 sezonundan itibaren geçerli olacak birliktelikle Sky Sport-TNT Sport ortaklığı yıllık 6.7 milyar Sterlin (244 milyar 992 milyon TL) ödeyecek. Maç özetleri ise BBC'de olacak. Anlaşma ile birlikte 2022-23'te yapılan ve 1 sezonu kalan 5.1 milyar Sterlinlik yayın ihalesi de aşılmış oldu.

Sky Sport 215 maç, TNT ise 52 karşılaşmayı canlı yayınlayacak. Ayrıca toplamda da canlı yayınlanacak maç sayısı 270'e kadar yükselecek. A, B, C, D, E paketlerine ayrılan yayın haklarında gün ve saat olarak tüm karşılaşmalar iki kurum arasında paylaşıldı. Yapılan planlamada aynı kulübün mücadelesinin en az ve en fazla kaç kez yayınlanacağı da sözleşmelerle garanti altına alındı.



DOLU TRİBÜNE VURGU YAPILDI

Anlaşmanın mimarı olan Premier Lig CEO'su Richard Masters, dolu tribünlerin altını çizdiği açıklamasında dünyanın en rekabetçi ligi olduklarına değindi ve "Kulüplerimize, oyuncularımıza ve yöneticilerimize ve her hafta rakipsiz bir atmosfer yaratan taraftarlarımıza bir kanıt niteliğinde" ifadelerini kullandı

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İngiltere Premier Lig için çılgın gelir!
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