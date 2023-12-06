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Giriş Tarihi: 6.12.2023 21:35 Son Güncelleme: 6.12.2023 21:45

Kayserispor, 4 golle turladı

Kayserispor, 4 golle turladı

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda sahasında Vanspor FK’yı 4-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda sahasında Vanspor FK'yı 4-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada sağ kanattan Hasan Ali Kaldırım'ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Mane'nin ortasında altı pas içerisinde Mehmet Eray Özbek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

19. dakikada Ackah ile girdiği verkaçta ceza sahasına giren Yiğit Emre Çeltik'in şutunda top filelere gitti. 2-0

65. dakikada sağ kanattan Ahmet Kağan Malatyalı'nın ortasında ceza sahası içinde Mehmet Eray Özbek topu ağlara yolladı. 3-0

69. dakikada Jeanvier'in savunma arkasında attığı topla buluşan Hayrullah Erkip kaleci Bekir Demircan'ı da geçerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 4-0

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Kayserispor, 4 golle turladı
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