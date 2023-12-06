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Giriş Tarihi: 6.12.2023 17:50

Konyaspor, 3 golle üst tura yükseldi

Konyaspor, 3 golle üst tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında TÜMOSAN Konyaspor, TFF 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 3-0 yenerek 5. tura yükseldi.

14. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Prip'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Emrehan Gedikli'nin sert vuruşunda, top ağlara gitti: 1-0.

16. dakikada Yunus Mallı'nın kullandığı serbest atışta ceza sahası içerisindeki Metehan Mert'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

23. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Celil Çelikel'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Deniz Ertaş'ta kaldı.

34. dakikada yeşil-beyazlılar farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içerisinde Yasir Subaşı'nın çevirdiği topa sert vuran Yunus Mallı, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

59. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Embiya Ayyıldız'ın pasında Barışcan Altunbaş'ın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

74. dakikada Konyaspor farkı 3'e çıkardı. Emrehan Gedikli'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Paz, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 3-0.

89. dakikada Yasir Subaşı'nın ortasında Calvo'nun kafa vuruşunda, kaleci Onur Tekin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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Konyaspor, 3 golle üst tura yükseldi
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