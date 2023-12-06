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Giriş Tarihi: 7.12.2023 01:11

Manchester City'e deplasmanda şok! Aston Villa tek golle kazandı...

Manchester City’e deplasmanda şok! Aston Villa tek golle kazandı...

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Aston Villa ile Manchester City karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan dev mücadele, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Son haftalarda puan kayıplarıyla dikkat çeken Manchester City, üst üste 3 beraberliğin ardından yenilgi de yaşadı.

İngiltere Premier Lig'de birbirinden heyecanlı karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. 15. hafta mücadelesinde son şampiyon Manchester City, deplasmanda Aston Villa'ya konuk oldu.

Karşılaşmanın başından sonuna kadar rakibine oranla oldukça etkisiz olan Manchester City, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golü, 74. dakikada Leon Bailey kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 3 puanı alan Aston Villa, Premier Lig'de 32 puana ulaştı. Manchester City ise 30 puanda kalarak 4. sıraya geriledi.

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Manchester City'e deplasmanda şok! Aston Villa tek golle kazandı...
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