Manchester City’e deplasmanda şok! Aston Villa tek golle kazandı...

İngiltere Premier Lig'de birbirinden heyecanlı karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. 15. hafta mücadelesinde son şampiyon Manchester City, deplasmanda Aston Villa'ya konuk oldu.
Karşılaşmanın başından sonuna kadar rakibine oranla oldukça etkisiz olan Manchester City, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Aston Villa'ya galibiyeti getiren golü, 74. dakikada Leon Bailey kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 3 puanı alan Aston Villa, Premier Lig'de 32 puana ulaştı. Manchester City ise 30 puanda kalarak 4. sıraya geriledi.