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Giriş Tarihi: 6.12.2023 14:37 Son Güncelleme: 6.12.2023 14:58

Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe maçı için seyirci kararı!

Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe maçı için seyirci kararı!

Son dakika haberi: Süper Lig'in 15'inci haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbi mücadelesinde sarı-lacivertli taraftarlar deplasman tribününde yer alabilecek.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde bin 814 sarı-lacivertli taraftarın deplasman tribününde yer alabileceği açıklandı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Spor Güvenlik Kurulu, 09.12.2023 Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçına bin 814 rakip seyircinin de alınmasına karar vermiştir. Deplasman takım seyircisi, toplu olarak maçın oynanacağı Beşiktaş Park Stadı'na giriş yapabilecektir" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Park Stadı'ndaki derbi mücadelesi, 9 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

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Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe maçı için seyirci kararı!
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