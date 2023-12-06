Son dakika haberi: Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda Çorum FK’yi konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda sahasında Ahlatcı Çorum FK ile karşılaşacak.
Papara Park'ta yapılacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, 5. eleme turuna yükselecek.
İŞTE İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Visca, Bakasetas, Fountas, Enis
Çorum FK: Ali, Berkay Can, Adem, Atakan, Murat, Süleyman, Massis Guluk, Gökhan, Suat, Ahmet İlhan, Verheydt
KUPAYI 9 KEZ KAZANDI
Trabzonspor, 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.
Bordo-mavili takım, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında kupayı müzesine getirdi.