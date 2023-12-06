Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorum FK'yi konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 6.12.2023 19:52 Son Güncelleme: 6.12.2023 20:04

Son dakika haberi: Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorum FK'yi konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberi: Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda Çorum FK’yi konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Trabzonspor, evinde Ahlatcı Çorum FK ile karşı karşıya geliyor. Haberimizden naklen şekilde izleyebileceğiniz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte Trabzonspor-Ahlatcı Çorum FK maçının tüm detayları...

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda sahasında Ahlatcı Çorum FK ile karşılaşacak.

Papara Park'ta yapılacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, 5. eleme turuna yükselecek.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Visca, Bakasetas, Fountas, Enis

Çorum FK: Ali, Berkay Can, Adem, Atakan, Murat, Süleyman, Massis Guluk, Gökhan, Suat, Ahmet İlhan, Verheydt

Kupada bu sezon ilk maçına çıkacak Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Orsic, Pepe ve Fernandez, forma giyemeyecek.

KUPAYI 9 KEZ KAZANDI

Trabzonspor, 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.

Bordo-mavili takım, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında kupayı müzesine getirdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu'na maganda dehşeti! Öldüresiye darp edildiler
Başkan Erdoğan: Netanyahu her an iflas bayrağını çekebilir
Akşener, zehir zemberek sözlerle CHP'yi hedef aldı: İttifak dedikleri manda ve himaye tuzağına geçit vermeyeceğiz
Son dakika: İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan isim Shaun MONAGHAN yakalandı
Valiliklere yazı gönderildi: Gerekli tedbirler alınsın! MEB’den 'sınıf annesi' uygulaması kararı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan'dan HEDEP'e 'yerel seçim' tepkisi: Biz bu oyunu daha önce de gördük
2019 ile 2024 İstanbul seçimleri arasındaki farklar
İyi ki varsınız
Yahudi, Hıristiyan’ın nesi olur?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorum FK'yi konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA