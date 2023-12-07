Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü başkanı Begüm Yücel oldu!

Basketbol Süper Ligi tarihinde bu göreve layık görülen ilk kadın olan Yücel, "Öncelikle Hüseyin Yücel'i yeni görevi için tebrik etmek istiyorum. Basketbol bir takım oyunu, ben de bunun bir parçası olarak her zaman üzerime düşeni yapmaya hazırım" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: