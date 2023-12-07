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Giriş Tarihi: 7.12.2023 09:40 Son Güncelleme: 7.12.2023 09:48

Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü başkanı Begüm Yücel oldu!

Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü başkanı Begüm Yücel oldu!

Basketbol Süper Ligi tarihinin ilk kadın başkanı ünvanını alan Begüm Yücel, Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü için hedeflerini dile getirdi. Yücel, “Sonuna kadar mücadele eden ekip ruhu oluşturağım. Gönlümde Europe Cup’ı bir kez daha Türkiye’ye getirmek var” dedi.

Türkiye basketbolunun kısa sürede en dikkat çeken kulüplerinden Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü'nün yeni başkanı belli oldu. Beşiktaş seçimlerinde mutlu sona ulaşan Hasan Arat'ın, 2. başkan olarak Hüseyin Yücel'i açıklamasıyla koltuk Begüm Yücel'e emanet edildi.

Basketbol Süper Ligi tarihinde bu göreve layık görülen ilk kadın olan Yücel, "Öncelikle Hüseyin Yücel'i yeni görevi için tebrik etmek istiyorum. Basketbol bir takım oyunu, ben de bunun bir parçası olarak her zaman üzerime düşeni yapmaya hazırım" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"İNANCIM TAM"

"Sonuna kadar mücadele eden ve her konuda birlikte çalışan bir ekip ruhu oluşturmak istiyorum. Takım olarak hedeflerimiz aynı. Gönlümde bir kez daha FIBA Europe Cup'ı ülkemize getirmek var. Bunu başaracağımıza inancım tam. Bundan sonraki sezonlarda daha büyük hedeflerle yolumuza devam edeceğiz."

BEGÜM YÜCEL KİMDİR?

Begüm Yücel, Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları İcra Kurulu ve Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliğini yürütmektedir. Hayatını ailesi gibi eğitime adayan 36 yaşındaki Yücel, gelir düzeyi düşük ailelerin çocuklarına burslar sağlayarak eğitimde fırsat eşitliği sağlamayı amaçlayan SEY Vakfı'na da başkan vekilliği yapıyor.

BAHÇEŞEHIR SÜPER BAŞLADI

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda ikinci tura yükselen Bahçeşehir Koleji, L Grubu ilk maçında Polonya'nın Legia Varşova takımını konuk etti. Müthiş mücadeleye sahne olan karşılaşmayı 100-90 kazanan Kırmızı Ejderhalar, ikinci tura da müthiş başladı. Bahçeşehir'de Tony Taylor 20, Scrubb ise 19 sayı kaydetti. Bahçeşehir Koleji, Avrupa Kupası'nın ilk turunda ise D Grubu'nu 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lider tamamlamıştı. F.Bahçe Beko ise THY Avrupa Ligi'nde Baskonia'ya deplasmanda 80-79 yenildi.

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Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü başkanı Begüm Yücel oldu!
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