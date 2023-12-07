Başakşehir evinde 2. yarıda açıldı! Şanlıurfaspor Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti...

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu maçında Başakşehir, sahasında ağırladığı Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup etti ve 5'inci tura yükseldi. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 63'üncü dakikada Pelkas ve 72'nci dakikada Emirhan İlkhan kaydetti.