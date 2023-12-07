Başakşehir evinde 2. yarıda açıldı! Şanlıurfaspor Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti...

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu maçında Başakşehir, sahasında ağırladığı Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup etti ve 5'inci tura yükseldi. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 63'üncü dakikada Pelkas ve 72'nci dakikada Emirhan İlkhan kaydetti.
MAÇTAN DAKİKALAR
11. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında Onur Ergün şutu önce savunmadan döndü. Dönen topa Onur'un yeniden vuruşunda kaleci Aydın meşin yuvarlağı kornere çeldi.
59. dakikada Pelkas'ın sağ taraftan ortasında iyi yükselen Keny kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Aydın'ın müdahalesi sonrası direğe çarpan topu daha sonra Şanlıurfaspor savunması uzaklaştırdı.
63. dakikada sol kenarda Pelkas, ceza sahası içine kadar topu sürükleyerek sol çaprazdan plase vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
72. dakikada sağ taraftan Keny'nin pasında Emirhan İlkhan ceza yayı üzerinde topla buluştu. Emirhan'ın yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0