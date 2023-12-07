Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Başakşehir’den 'maç saati' tepkisi!
Giriş Tarihi: 7.12.2023 22:03

Başakşehir’den 'maç saati' tepkisi!

Başakşehir’den ’maç saati’ tepkisi!

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında sahasında Şanlıurfaspor ile karşı karşıya gelen Başakşehir’de futbolcuların seremoniye çıktığı sırada UEFA Şampiyonlar Ligi müziği çalındı. Müsabakanın 30. dakikasında ise stat skorbordunda 'İyi uykular çocuklar' yazısı gösterildi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında sahasında Şanlıurfaspor ile karşı karşıya gelen RAMS Başakşehir'de maç saatine tepki amacıyla Şampiyonlar Ligi müziği çalındı.

Mücadele öncesi iki takım futbolcuları UEFA Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde sahaya gelirken, Şampiyonlar Ligi maçlarının saati hatırlatılarak, Şanlıurfaspor mücadelesinin saati protesto edildi. Ayrıca müsabakanın 30. dakikasında yine maç saatine tepki olarak 'İyi uykular çocuklar' görseli yer aldı.

Başakşehir, gün içinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Şanlıurfaspor müsabakasının saatine tepki göstermişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mansur Yavaş’ın Eski Özel Kalemi'nden şok 'Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu’ sözleri: İmamoğlu satın aldı!
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası asgari ücret zammı mesajı! 2024 Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Türkiye Kupası'nda ağızları açık bırakan pozisyon! İmkansızı başardı...
Yunanistan ile yeni dönem: 7 günlük vize muafiyeti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
EYT’den emekli olamayanlara kritik uyarı: Sigorta giriş tarihi yetmez eksik primi tamamlayın
Gazze boykotu sonrası Starbucks 11 milyar dolar değer kaybetti!
Son dakika | Antonio Guterres'ten Gazze'deki soykırımı önlemek için flaş adım: O yetkisini ilk kez kullandı
İsrail ve İran’a verilen mesaj
Bakan Tunç: BM Soykırım Sözleşmesi'ndeki tüm unsurlar gerçekleşti
ARKADAŞINA GÖNDER
Başakşehir’den 'maç saati' tepkisi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA