Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Giriş Tarihi: 7.12.2023 12:47

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

DHA
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 15'inci haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu. 9 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi maçta Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek.

Süper Lig'in 15'inci haftasında oynanacak karşılaşmalar ve görev alacak hakemler şöyle:

CUMA
20.00 Galatasaray - Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen

CUMARTESİ
13.30 Antalyaspor - Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay
16.00 Samsunspor - Kasımpaşa: Zorbay Küçük
19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

PAZAR
13.30 İstanbulspor - Alanyaspor: Cihan Aydın
16.00 Başakşehir FK - Hatayspor: Burak Şeker
16.00 Kayserispor - Pendikspor: Turgut Doman
19.00 Gaziantep FK - Trabzonspor: Arda Kardeşler

PAZARTESİ
20.00 Konyaspor - Sivasspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

EN ÇOK OKUNANLAR

Mansur Yavaş’ın Eski Özel Kalemi'nden şok 'Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu’ sözleri: İmamoğlu satın aldı!
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası asgari ücret zammı mesajı! 2024 Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Gazze boykotu sonrası Starbucks 11 milyar dolar değer kaybetti!
Son dakika | Antonio Guterres'ten Gazze'deki soykırımı önlemek için flaş adım: O yetkisini ilk kez kullandı
Türkiye Kupası'nda ağızları açık bırakan pozisyon! İmkansızı başardı...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Filistin’i test sahası olarak kullanıyorlar
Depremden önce bu uygulamaları indirin
Dar alanda kısa paslaşmalar
İsrail ve İran’a verilen mesaj
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA