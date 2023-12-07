Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu. 9 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi maçta Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek.
Süper Lig'in 15'inci haftasında oynanacak karşılaşmalar ve görev alacak hakemler şöyle:
CUMA
20.00 Galatasaray - Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen
CUMARTESİ
13.30 Antalyaspor - Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay
16.00 Samsunspor - Kasımpaşa: Zorbay Küçük
19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
PAZAR
13.30 İstanbulspor - Alanyaspor: Cihan Aydın
16.00 Başakşehir FK - Hatayspor: Burak Şeker
16.00 Kayserispor - Pendikspor: Turgut Doman
19.00 Gaziantep FK - Trabzonspor: Arda Kardeşler
PAZARTESİ
20.00 Konyaspor - Sivasspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler