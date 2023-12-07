Beşiktaş’ın yeni döneminde ilk toplantı! Oyunculara moral konuşması





"HİÇBİR ŞEY İÇİN GEÇ KALINMIŞ DEĞİL

Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ise şunları söyledi: "Biz size inanıyoruz, bana göre hiçbir şey için geç kalınmış değil. Hepiniz iyi futbolcularsınız, birlikte ayağa kalkacağız. Bugüne kadar yapamadıklarınızı birlikte başarmaya çalışacağız. Bir seri yakalarsak şampiyonluk için ümidimiz olabilir. Geçtiğimiz sezon iyi bir seri yakalanmıştı, bu sezona da öyle başladınız ama devamı olmadı. Sadece daha önce yaptığınız şeyi tekrar edeceksiniz."