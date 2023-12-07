Beşiktaş’ta 4 futbolcu, Fenerbahçe maçında yok! Colley

Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, tedavileri devam eden Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç'ın Fenerbahçe maçının kadrosunda yer alamayacağı belirtildi.