Beşiktaş’ta 4 futbolcu, Fenerbahçe maçında yok! Colley

Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, tedavileri devam eden Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç'ın Fenerbahçe maçının kadrosunda yer alamayacağı belirtildi.
COLLEY'İN DURUMU MAÇ SAATİ BELLİ OLACAK
Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle sağ dizinde gerilme ve kemik ödemi tespit edilen Omar Colley'in ise tedavisine başlandığı aktarıldı. Gambiyalı stoperin derbide forma giyip giymeyeceğine maç günü karar verileceği bildirildi.