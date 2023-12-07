Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ta 4 futbolcu, Fenerbahçe maçında yok! Colley
Giriş Tarihi: 7.12.2023 14:47 Son Güncelleme: 7.12.2023 15:28

Beşiktaş'ta 4 futbolcu, Fenerbahçe maçında yok! Colley

AA
Beşiktaş’ta 4 futbolcu, Fenerbahçe maçında yok! Colley

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş'ta 4 futbolcu derbide forma giyemeyecek. Gambiyalı stoper Omar Colley'nin ise derbide forma giyip giymeyeceğine maç günü karar verileceği bildirildi.

Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, tedavileri devam eden Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç'ın Fenerbahçe maçının kadrosunda yer alamayacağı belirtildi.

COLLEY'İN DURUMU MAÇ SAATİ BELLİ OLACAK

Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle sağ dizinde gerilme ve kemik ödemi tespit edilen Omar Colley'in ise tedavisine başlandığı aktarıldı. Gambiyalı stoperin derbide forma giyip giymeyeceğine maç günü karar verileceği bildirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mansur Yavaş’ın Eski Özel Kalemi'nden şok 'Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu’ sözleri: İmamoğlu satın aldı!
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası asgari ücret zammı mesajı! 2024 Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Türkiye Kupası'nda ağızları açık bırakan pozisyon! İmkansızı başardı...
Gazze boykotu sonrası Starbucks 11 milyar dolar değer kaybetti!
Son dakika | Antonio Guterres'ten Gazze'deki soykırımı önlemek için flaş adım: O yetkisini ilk kez kullandı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bakan Tunç: BM Soykırım Sözleşmesi'ndeki tüm unsurlar gerçekleşti
İsrail ve İran’a verilen mesaj
EYT’den emekli olamayanlara kritik uyarı: Sigorta giriş tarihi yetmez eksik primi tamamlayın
Filistin’i test sahası olarak kullanıyorlar
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ta 4 futbolcu, Fenerbahçe maçında yok! Colley
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA