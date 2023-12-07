Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Büyükekşi ve Montella'ya İtalya'dan ödül
Giriş Tarihi: 7.12.2023 22:36

Büyükekşi ve Montella'ya İtalya'dan ödül

Büyükekşi ve Montella’ya İtalya’dan ödül

İtalya’da düzenlenen Avrupa-Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri'nde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ödül aldı.

Roma'da düzenlenen Avrupa-Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri töreninde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ödüle layık görüldü. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2032) Türkiye-İtalya ortaklığında düzenlenmesini sağlamasından dolayı Büyükekşi ve A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'e katılmasını sağladığı için İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella, "Mükemmeliyet" ödülünün sahibi oldu. Montella'ya ödülünü, USSI Başkanı Gianfranco Coppola ile Akdeniz Gazeteciler Derneği Başkanı Dündar Keşaplı beraber takdim etti. Montella ayrıca törene katılamayan TFF Başkanı Büyükekşi'nin ödülünü de teslim aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mansur Yavaş’ın Eski Özel Kalemi'nden şok 'Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu’ sözleri: İmamoğlu satın aldı!
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası asgari ücret zammı mesajı! 2024 Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Türkiye Kupası'nda ağızları açık bırakan pozisyon! İmkansızı başardı...
Yunanistan ile yeni dönem: 7 günlük vize muafiyeti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
EYT’den emekli olamayanlara kritik uyarı: Sigorta giriş tarihi yetmez eksik primi tamamlayın
Gazze boykotu sonrası Starbucks 11 milyar dolar değer kaybetti!
Son dakika | Antonio Guterres'ten Gazze'deki soykırımı önlemek için flaş adım: O yetkisini ilk kez kullandı
Ümit Dikbayır Meral Akşener'e meydan okudu: Bunlar FETÖ yöntemi, şimdi sıra bende
İsrail ve İran’a verilen mesaj
ARKADAŞINA GÖNDER
Büyükekşi ve Montella'ya İtalya'dan ödül
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA