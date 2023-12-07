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Giriş Tarihi: 7.12.2023 21:24

Çaykur Rizespor'dan Bucaspor'a Türkiye Kupası'nda farklı tarife! Karadeniz ekibi 4 golle kazandı

Çaykur Rizespor’dan Bucaspor’a Türkiye Kupası’nda farklı tarife! Karadeniz ekibi 4 golle kazandı

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Bucaspor 1928'i 4-0 yenen Çaykur Rizespor, 5. tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu karşılaşmasında evinde Bucaspor 1928 ile karşılaşan Çaykur Rizespor, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Bu skorla Çaykur Rizespor 5'inci tura çıktı.

MAÇTAN DAKİKLAR

41'inci dakikada Pekka'nın ceza sahası içerisine havadan gönderdiği topa gelişine vuran Gaich, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

47'nci dakikada Olawoyin'in ceza sahası içerisine yerden gönderdiği pasta topla buluşan Gaic'in şutunda top ağlarla buluştu: 2-0.

69'uncu dakikada Çaykur Rizespor sağ kanattan köşe vuruşu kazandı. Sağ köşeden Pinchi'nin kullandığı köşe vuruşunda savunmaya çarpan topu, ceza sahası dışında kontrol eden Varesanovıc'in kaleye gönderdiği sert şutta top ağalara gitti: 3-0.

88'inci dakikada sağ kanattan Varesanovic'in çizgiden ceza sahasına yerden çevirdiği topa gelişine vuran Gaich, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-0.

Karşılaşma 4-0 Çaykur Rizespor'un üstünlüğü ile tamamlandı.

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Çaykur Rizespor'dan Bucaspor'a Türkiye Kupası'nda farklı tarife! Karadeniz ekibi 4 golle kazandı
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