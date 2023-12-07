Dominik Livakovic'ten Luka Modric itirafı: "Fenerbahçe senin için harika olur"

Dinamo Zagreb'ten Fenerbahçe'ye gelişi bir hayli zorlu olan Livakovic, Sporx'e konuştu. Hırvat kaleci, Fenerbahçe'ye transfer sürecinde yaşadıklarını anlattı.
MODRIC: "F.BAHÇE SENİN İÇİN HARİKA OLUR"
İşte Dominik Livakovic'in o açıklamaları: "Spor benim için bir tutku. Fırsat bulduğumda 10 saat idman yapıyordum. Luka Modric, "F.Bahçe senin için harika olur. Hedefleri olan, tarihi zengin bir kulüp" demişti. Transferim gerçekleştiğinde milli takımdaki arkadaşlarım beni tebrik etti. S.Arabistan ve Galatasaray'a rağmen Fenerbahçe'ye gelmemde taraftarın büyük payı var."
"DERBİDE KAZANACAĞIMIZA İNANIYORUM"
Cumartesi günü oynanacak derbi için de konuşan Livakovic "Beşiktaş karşısında taraftarımızı mutlu edecek bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Hepimiz sorumluluğumuzun farkındayız. Her maç 3 puan ancak derbilerin hikâyesi farklı. Volkan Demirel'le tanıştım. Onun bıraktığı mirasın ve sorumluluğun farkındayım. Şampiyonluk baskı oluşturuyor ama bu baskı bizi motive ediyor." dedi.
"UMARIM BU SEZON BAĞDAT CADDESİ'NDE ŞAMPİYONLUĞU KUTLARIZ"
Livakovic "Fenerbahçe taraftarına bir mesajınız var mı?" sorusuna, "Umarım sezon sonunda Bağdat Caddesi'nde şampiyonluğu birlikte kutlarız" yanıtını verdi.
2024 HAYALİ ÇİFTE ZAFER
İdolünün İker Casillas olduğunu söyleyen Livakovic, 2024 hedeflerini şöyle anlattı: "EURO 2024'te ülkemi gururlandırmak ve Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak."