Dominik Livakovic'ten Luka Modric itirafı: "Fenerbahçe senin için harika olur"

MODRIC: "F.BAHÇE SENİN İÇİN HARİKA OLUR"

İşte Dominik Livakovic'in o açıklamaları: "Spor benim için bir tutku. Fırsat bulduğumda 10 saat idman yapıyordum. Luka Modric, "F.Bahçe senin için harika olur. Hedefleri olan, tarihi zengin bir kulüp" demişti. Transferim gerçekleştiğinde milli takımdaki arkadaşlarım beni tebrik etti. S.Arabistan ve Galatasaray'a rağmen Fenerbahçe'ye gelmemde taraftarın büyük payı var."