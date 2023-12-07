Fenerbahçeli Dusan Tadic’ten Beşiktaş derbisi ve transfer sözleri

"KARİYERİMDE BU TARZ ÇOK MAÇA ÇIKTIM"

Dusan Tadic, kariyerinde birçok büyük maç oynadığını söyledi. Büyük maçlara iyi motive olduğunu aktaran Tadic, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kariyerimde bu tarz çok maça çıktım. Çok fazla güzel derbi maçları oynadım. Bu maçlarda ekstra motivasyona sahip oluyorsunuz. Bir takım arkadaşım bana, 'Derbi maçlarda neredeyse göz rengin değişiyor. O kadar motive oluyorsun.' demişti. Bu tür maçlarda çok fazla efor göstermek gerekiyor. Sadece camia için değil taraftarlar için de bu maçların önemi büyük. Sahada olduğumuz sürede en iyisini ortaya koymamız gerektiğine inanıyorum. Tabii ki derbiler dışındaki müsabakalar da büyük öneme sahip. Onlarda da çok fazla motive olmak gerekiyor ama derbilerde bu motivasyonu daha çok gösterebiliyorsunuz."

"BEŞİKTAŞ'IN DA SAKATLIK PROBLEMLERİ VAR"

Dusan Tadic, sakatlıklardan en çok etkilenen takımların kendileri ve Beşiktaş olduğunu söyledi. Tadic, "Beşiktaş'ın da sakatlık problemleri var. Hem Beşiktaş hem biz bu konuda en fazla sorun yaşayan takımlarız. Diğer takımlarda bu kadar sakatlık yok. Beşiktaş da sahada en iyisini yapmaya çalışacak. İki takım da galip gelmek isteyecektir. Güzel ve ilginç bir maç olacak. Bizim için çok önemli bir maça çıkacağız. Bu tip büyük maçlar oyuncularda çok fazla motivasyon oluşturuyor" şeklinde görüş belirtti.

Daha önce Ajax formasıyla Beşiktaş'a karşı mücadele ettiğini hatırlatan Tadic, "2020-2021'de Beşiktaş'a karşı 2 maç oynadık ve bunları kazandık. Benim açımdan güzel bir tecrübeydi. Büyük statlarda futbol oynamaya alışığız. Bizleri motive eden şey de bu. Bundan dolayı futbol oynuyoruz. Atmosferin yoğunluğu, taraftarların yaratacağı elektrik güzel şeyler" diye konuştu.

Tadic, derbiyle ilgili takım arkadaşlarıyla konuşmadığını belirterek, "Bu konuda konuşmaya çok gerek yok. Zaten çok önemli bir derbi. Galatasaray ve Beşiktaş maçları Fenerbahçe için çok önemli. Üç puanı alabilmek ve taraftarlarımızı mutlu edebilmek adına elimizden geleni yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"İSTANBUL'A GEZMEYE DEĞİL, ŞAMPİYON OLMAYA GELDİM"

Fenerbahçeli futbolcu, yoğun fikstürden dolayı İstanbul'u gezme şansı olmadığını belirterek, "Bizler şehri dolaşmaya gelmedik" dedi.

İstanbul'un güzel bir şehir olduğunu aktaran Tadic, "Yoğun takvimden dolayı şehri gezmeye çok zamanım olmadı. İlk zamanlarımda dışarı çıkmıştım. İstanbul çok güzel bir şehir ama bizler şehri dolaşmaya gelmedik. Bizim için ana faktör işimizi yapmak, Fenerbahçe'ye faydalı olmak ve takımı şampiyonluğa taşımak. Bundan dolayı buradayız. Mümkün olan her şeyi yapıp Fenerbahçe'yi istediği noktaya getirebilmek adına en iyisini ortaya koymak istiyoruz. Zaman olduğunda da dışarı çıkabiliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.