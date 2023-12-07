Galatasaray ve TOKİ arasında 300 deprem konutu için protokol imzalandı





"GALATASARAY CAMİASINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Deprem bölgesine yardım için girişimde bulunan ilk spor kulübü başkanının Dursun Özbek olduğunu kaydeden Özhaseki, "Kendisi teklif etti. Gittik, o bölgede beraber temel attık. 3 şehrimizde bir iş başlattık. Canlı yayında Sayın Cumhurbaşkanımız bağlandığında ben de dedim ki; 'Sayın Başkanımız diyor ki ben Galatasaraylıyım. Hiçbir kulübün bizi geçmesine tahammülüm olmaz. Ben başkanım. Galatasaray'ın başkanıyım. Ama bu hayır işinde herkes bizi geçsin istiyorum. Bizi daha çok geçecek kulüpler de olabilir. Şimdi bugün böyle bir paylaşım günündeyiz.' Bundan dolayı değerli başkanıma, Galatasaray camiasına çok teşekkür ediyorum. Bugün güzel bir işe öncülük ediyor. 'İnşallah arkası gelir' diye de temennide bulunuyorum" dedi.



"HAYIR İŞİNDE DE YARIŞMAMIZ LAZIM"

Galatasaray Başkanı Özbek, 6 Şubat depremlerinin ülkenin yüzde 15'ine hasar verdiğini belirterek, "Bizim de el atmamız gerektiği noktasında Galatasaray olarak birinci günden bu yana tereddüt etmedik. Bu travmayı yaşamış birisi olarak söylüyorum; her sivil toplum kuruluşu veya her bireyin, hayırsever vatandaşların bu konuya el atması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Bizim mademki 30 milyon taraftarımız var, kişi başına 20 lira toplasak bunu karşılayabiliyoruz. Burada yaklaşık 850 bine yakın konut ve iş yeri olarak inşaat yapılması gereği var. Konteynerde yaşam, aile yaşamına uygun değil, yazı var, kışı var. O nedenle bizim gibi kuruluşların bu işe el atması lazım. Galatasaray gibi Fenerbahçe de Beşiktaş da Trabzonspor da Kayserispor da yarışmacı kulüpler. Yeşil sahalarda yarıştığımız gibi hayır işinde de yarışmamız lazım. Çağrımı rakip kulüplere yapıyorum, gelin burada da yarışalım" diye konuştu.



Protokolün imzalanmasının ardından Özbek, depremzede vatandaşlar için Galatasaray Spor Kulübü'nün topladığı 50 milyon TL tutarındaki bağış çekini ve üzerinde isminin yazılı olduğu '38' numaralı Galatasaray formasını Bakan Özhaseki'ye takdim etti.