Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası’nda turladı! Etimesgut uzatmalarda yıkıldı

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Etimesgut Belediyespor'u normal süresi 1-1 biten maçta 2-1 yenerek 5. tura yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
39. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Mirza'nın penaltı noktası gerisinden sert şutu dışarı çıktı.
45+2. dakikada Gradel'in ceza sahası sol çaprazından kaleye şutu savunmadan döndü, dönen topla buluşqan Arda Kızıldağ'ın şutu ağlarla buluştu. 1-0
48. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ömürcan'ın sert şutunu kaleci güçlükle çeldi.
65. dakikada Markovic'en ceza sahası sol çizgiden içeri çevirdiği topa Arda'nın kafa vuruşu az farka auta çıktı.
90. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Mehmet Han, dönerek vuruşu kalecinin sağından filelere gitti. 1-1
93. dakikada Markovic'in kullandığı serbest vuruşta savunma arkasına sarkarak kaleciyle karşıya karşıya kalan İlker meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1