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Giriş Tarihi: 7.12.2023 22:34

İlhan Palut: Tur atladığımız için mutlu olduk

İlhan Palut: Tur atladığımız için mutlu olduk

Türkiye Ziraat Kupası 4’üncü Tur maçında Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Bucaspor 1928’i 4-0 mağlup etti. Maç sonu açıklamada bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Bu turu kesinlikle atlamak istiyorduk. Her ne kadar rotasyonlu bir kadro ile çıksak da, bu kupayı ikinci plana attığımız anlamına gelmiyor" dedi.

Maç sonu basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, tur atladıkları için mutlu olduğunu ifade ederek, "Bu turu kesinlikle atlamak istiyorduk. Her ne kadar rotasyonlu bir kadro ile çıksak da, bu kupayı ikinci plana attığımız anlamına gelmiyor. Diğer oyuncularımıza güvendiğimizi de göstermek istiyoruz. Maçta zaman zaman zor anlar yaşadık. Bucaspor, dengeli oynayarak, tehlikeli pozisyonlarla kalemize geldi. İlk yarıda bulduğumuz gol, ikinci yarıda özgüvenimizi artırdı. İkinci yarı oyunu aldık. Hem az süre verdiğimiz oyunculara fırsat verdiğimiz için hem de tur atladığımız için mutlu olduk. Oyuncularımı turu atladıkları ve gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.

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İlhan Palut: Tur atladığımız için mutlu olduk
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