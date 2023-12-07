Liverpool’da Joel Matip sezonu kapattı!

Bu sezon yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden ve İngiltere Premier Lig'de 2. sıraya yerleşen Liverpool'da flaş bir sakatlık gelişmesi yaşandı.

Pazar günü Fulham ile oynanan maçta sakatlanan ve karşılamaya devam edemeyen Joel Matip için teknik direktör Jurgen Klopp'dan açıklama geldi.