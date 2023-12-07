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Giriş Tarihi: 7.12.2023 11:11

Manchester United, Chelsea'yi McTominay'ın golleriyle geçti

AA
Manchester United, Chelsea’yi McTominay’ın golleriyle geçti

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester United, sahasında Chelsea'yi 2-1 mağlup etti.

Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alan Manchester United, 15. hafta mücadelesinde Chelsea'yi ağırladı. Baştan sona tempolu geçen maçta Manchester ekibi, Scott McTominay'ın 19 ve 69. dakikalardaki golleriyle üç puana uzandı.

Başkent temsilcisinin tek golünü 45. dakikada Cole Palmer kaydetti. Bu galibiyetin ardından Manchester United puanını 27'ye çıkarırken, Chelsea 19 puanda kaldı.

Ligdeki diğer müsabakada zirve mücadelesi veren Liverpool, deplasmanda Sheffield United'ı 2-0 mağlup etti. Liverpool, 34 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.

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Manchester United, Chelsea'yi McTominay'ın golleriyle geçti
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