Markus Gisdol: Kasımpaşa’ya çok dikkat etmemiz gerekiyor

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde, Teknik Direktör Markus Gisdol yönetiminde devam ediyor. Alman çalıştırıcı da basın toplantısı düzenleyerek takımın son durumu hakkında bilgi verdi.Adana Demirspor ve Tokat Belediye Plevnespor galibiyetlerinden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, "Adana Demirspor maçı bizim için çok güzel geçtik. Fırsatları değerlendirdik. Adana'dan önceki maçlarda da iyi oynamıştık. Önceki maçlar ile Adana Demirspor maçının farkı sadece attığımız 3 goldü. Kupa maçında da çok fazla süre alamayan oyuncuları görme fırsatımız oldu. Her şeyi kusursuz yapamadık ama başarılı bir sonuç aldık. Rakibimizi alt ligde olmasına rağmen ciddiye aldık. Profesyonel takımın yapması gereken de buydu" diye konuştu.Bu hafta ağırlayacakları Kasımpaşa'nın eksikleri olmasına rağmen iyi bir takım olduğunun altını çizen Gisdol, "Kasımpaşa da bizim daha önce yaşadığımız durumun aynısını yaşıyor. Bazı cezalı ve sakat oyuncuları var. 11'de bazı değişiklikler yapmak zorunda kalacaklar. Bireysel olarak özellikle ofansif anlamda çok iyi oyuncuları var. Biz de bunu biliyoruz ve çok dikkat etmemiz gerekiyor. Detayları kendi takımımızla konuşup, en iyi çözümü bulmaya çalışıyoruz. Önceki maçlarda oynadığımız gibi kendi güç ve planımıza odaklanmamız gerekiyor. Rakibin iyi bir takım olduğunu da biliyoruz" şeklinde konuştu.Dimata'nın yakın zamanda takıma katılacağını ancak Laura'nın uzun süre sahalardan uzak kalacağını açıklayan Markus Gisdol, "Futbolda bireysel hatalar her zaman olur. Sonuçta bir takımız. Defansı da atağı da birlikte yaparız. Gol atacaksak da yiyeceksek de bunu birlikte yaparız. Kazanınca takım olarak kazanıyorsak, kaybedince de takım olarak kaybediyoruz. Hoca olarak mağlubiyeti de galibiyetti de bir kişinin üzerine atacak bir yapım yok. Yapmamız gereken şey; her hafta en iyi performansı göstermek. Sakat oyunculardan Landry Dimata'nın önümüzdeki hafta takımla çalışmalara başlamasını umuyorum. Gaetan Laura ise sakatlığından dolayı en az 3-4 ay bizimle birlikte olamayacak. Zeki Yavru için ise tedavilerin son aşamasının beklenmesi gerekiyor. 3-4 hafta da Zeki Yavru aramızda olmayabilir" cümlelerine yer verdi.Taraftar desteğinin kendileri açısından çok önemli olduğuna da değinen Gisdol, şunları söyledi:"Kasımpaşa maçından taraftarımızdan çok iyi bir destek bekliyoruz. Bugüne kadar bunu çok iyi yaptılar. Bu maçta da aynısını göstermelerini istiyoruz. Taraftarın katkısından takım olarak çok memnunuz. İnanılmaz bir taraftarımız var. Onların desteklerini Kasımpaşa maçında da görmek istiyoruz. Bu zamana kadar verdikleri destekten dolayı taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Uzun bir aradan sonra Süper Lig'de mücadele ediyoruz. Taraftarımızın desteğine daha çok ihtiyacımız olacak."