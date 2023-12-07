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Giriş Tarihi: 7.12.2023 11:19

Pele, Robinho ve Neymar'ın takımı Santos 111 yıl sonra küme düştü

Pele, Robinho ve Neymar’ın takımı Santos 111 yıl sonra küme düştü

Tarihinde Pele, Robinho ve Neymar gibi yıldızların formasını giydiği, Brezilya'nın köklü ekiplerinden Santos, ligin son haftasında sahasında mağlup olarak tarihinde ilk kez küme düştü.

Brezilya Serie A'nın son hafta maçında Santos evinde Fortaleza'yı konuk etti. Fortaleza maçta Marinho'nun 39. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. 58'de Messias skora dengeyi getirdi. Fortaleza 90+6'da Juan Martin Lucero ile galibiyet golünü buldu ve maç konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

KÜME DÜŞMEYEN 3 TAKIMDAN BİRİYDİ
Rakibine 2-1 mağlup olan Santos, 111 yıllık tarihinde ilk kez küme düştü. Santos, Sao Paulo ve Flamengo ile birlikte Brezilya Serie A'dan düşmeyen 3 takımdan biriydi. Böylece bu ünvana sahip sadece Sao Paulo ve Flamengo takımları kalmış oldu.

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Pele, Robinho ve Neymar'ın takımı Santos 111 yıl sonra küme düştü
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