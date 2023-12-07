Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Samsunspor'da Zeki Yavru 1, Laura 3 ay sahalardan uzak kalacak
Giriş Tarihi: 7.12.2023 16:05

Samsunspor'da Zeki Yavru 1, Laura 3 ay sahalardan uzak kalacak

AA
Samsunspor’da Zeki Yavru 1, Laura 3 ay sahalardan uzak kalacak

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, sakatlıkları bulunan futbolculardan Zeki Yavru'nun 1, Gaetan Laura'nın da en az 3 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Gisdol, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 9 Aralık Cumartesi günü sahalarında Kasımpaşa ile yapacakları maçı değerlendirdi.

Kasımpaşa'nın cezalı ve sakat oyuncularının bulunduğunu belirten Gisdol, "Rakibimiz, daha önce bizim yaşadığımız durumun aynısını yaşıyor. Cezalı ve sakat oyuncuları var. İlk 11'de bazı değişiklikler yapmak zorunda kalacaklar. Bireysel olarak, özellikle ofansif anlamda çok iyi oyuncuları var. Biz de bunu biliyoruz ve çok dikkat etmemiz gerekiyor. Önceki maçlardaki gibi güç ve planımıza odaklanmamız gerekiyor" diye konuştu.

Futbolda bireysel hataların her zaman olduğunu dile getiren Alman teknik adam, şöyle devam etti:

"Sonuçta bir takımız. Defansı da atağı da birlikte yaparız. Gol atacaksak da yiyeceksek de bunu birlikte yaparız. Kazanınca takım olarak kazanıyorsak, kaybedince de takım olarak kaybediyoruz. Hoca olarak mağlubiyeti de galibiyeti de bir kişinin üzerine atacak yapım yok. Yapmamız gereken Kasımpaşa maçını en iyi performansı göstererek kazanmaktır. Sakat oyuncularımızdan Landry Dimata'nın önümüzdeki hafta takımla çalışmalara başlamasını umuyorum. Gaetan Laura ise sakatlığı nedeniyle en az 3-4 ay bizimle olamayacak. Zeki Yavru'nun ise tedavisinin son aşamasının beklenmesi gerekiyor. 3-4 hafta da Zeki Yavru aramızda olmayabilir."

Kasımpaşa maçında da taraftardan destek isteyen Gisdol, "Bugüne kadar bunu çok iyi yaptılar. Bu maçta da aynısını göstermelerini istiyoruz. Taraftarın katkısından takım olarak çok memnunuz. İnanılmaz taraftarımız var. Bu zamana kadar verdikleri destekten dolayı taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Uzun aradan sonra Süper Lig'de mücadele ediyoruz. Taraftarımızın desteğine daha çok ihtiyacımız olacak" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mansur Yavaş’ın Eski Özel Kalemi'nden şok 'Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu’ sözleri: İmamoğlu satın aldı!
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası asgari ücret zammı mesajı! 2024 Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Türkiye Kupası'nda ağızları açık bırakan pozisyon! İmkansızı başardı...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Gazze boykotu sonrası Starbucks 11 milyar dolar değer kaybetti!
Son dakika | Antonio Guterres'ten Gazze'deki soykırımı önlemek için flaş adım: O yetkisini ilk kez kullandı
Yunanistan ile yeni dönem: 7 günlük vize muafiyeti
Bakan Tunç: BM Soykırım Sözleşmesi'ndeki tüm unsurlar gerçekleşti
İsrail ve İran’a verilen mesaj
EYT’den emekli olamayanlara kritik uyarı: Sigorta giriş tarihi yetmez eksik primi tamamlayın
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsunspor'da Zeki Yavru 1, Laura 3 ay sahalardan uzak kalacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA