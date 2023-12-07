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Giriş Tarihi: 7.12.2023 15:31 Son Güncelleme: 7.12.2023 15:32

Vitor Pereira, Adana Demirspor'u reddetti

Vitor Pereira, Adana Demirspor’u reddetti

Son olarak Brezilya ekibi Flamengo'yu çalıştıran Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira'nın Süper Lig ekibinin teklifini geri çevirdiği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira hakkında sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Maisfutebol'un haberine göre Patrick Kluivert ile yollarını ayıran Adana Demirspor, son olarak Flamengo'yu çalıştıran Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'ya teklif götürdü.

Ancak Pereira, Adana Demirspor'un teklifini kabul etmedi. Adana Demirspor, geçtiğimiz günlerde Patrick Kluivert ile yollarını ayırdığını açıklamış ve teknik direktör arayışlarına başlamıştı.

Adana ekibinin Andrea Pirlo, Fabio Cannavaro ve Bruno Genesio ile ilgilendiği iddiaları da gündemde yer alıyordu.

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Vitor Pereira, Adana Demirspor'u reddetti
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