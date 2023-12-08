Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altay’da Serkan Afacan dönemi sona erdi
Giriş Tarihi: 8.12.2023 16:05

Altay’da Serkan Afacan dönemi sona erdi

AA
Altay’da Serkan Afacan dönemi sona erdi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Serkan Afacan ile yollarını ayırdı.

Altay Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Serkan Afacan ile yaptığımız görüşme sonrasında iyi niyet ve fikir birliği çerçevesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Serkan Afacan ve ekibine hizmetleri için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Sezona Ayhan Tuna Üzümcü ile başlayan Altay'da teknik direktörlük görevine daha sonra Djilali Bahloul getirilmişti. Bahloul'un 20 Kasım'da görevinden ayrılmasının ardından 13. haftada takım Serkan Afacan'a emanet edildi. Afacan yönetimindeki Altay, ligdeki 2 karşılaşmayı da kaybettikten sonra Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Tuna Tarım Kırklarelispor'a yenilerek kupaya veda etmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

ABD’li emekli Generalden Türkiye çağrısı
Oktay Derelioğlu'nun karıştığı kavgaya ilişkin yeni görüntüler: "Durup dururken saldırıya uğradım" demişti gerçek çok başka çıktı
İşte İsrail terörü! Onlarca Filistinli erkeği önce soydular sonra gözaltına aldılar!
Ümit Dikbayır Meral Akşener'e meydan okudu: Bunlar FETÖ yöntemi, şimdi sıra bende
İstanbul'da dehşet! Genç kızı dakikalarca darp ettiler: O anları kameraya kaydedip...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı 31 Mart Yerel Seçimleri'ne damga vuracak
Kurye Yunus Emre Göçer'i öldürmüştü: Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu hakkında sıcak gelişme!
Yunan basınında Başkan Erdoğan yankısı: Atina ziyaretini tarihi olarak nitelendirdiler
Sevgilisine laf atan maganda kalbinden bıçaklamıştı... Genç kız korkunç geceyi anlattı
ARKADAŞINA GÖNDER
Altay’da Serkan Afacan dönemi sona erdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA