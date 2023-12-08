Beşiktaş’ta Davy Klaassen harekatı

Beşiktaş, orta sahaya bir takviye yapmayı planlarken eski yönetimin gündemine gelen yıldız oyuncu, yeniden öncelikli hedef konumunda. Siyah-Beyazlılar'da yeni yönetimin yıldız isim için devreye girmesi bekleniyor.

İtalya Serie A ekiplerinden Inter forması giyen Davy Klaassen için Beşiktaş'ın bir süredir girişimlerde bulunacağı konuşuluyordu. Eski başkan Ahmet Nur Çebi, bu konuda kulübe yapılan teklifin ardından son kararı ancak yeni yönetimin verebileceğini Çizme ekibine iletmişti.

Kara Kartal'da transfer listesinin yavaş yavaş belirlenmesinin ardından Hollandalı için girişimlerin olacağı öne sürüldü. 30 yaşındaki futbolcu da takımdan ayrılmaya sıcak bakarken, kendisi için yapılacak olan teklifleri dinleyecek. Tecrübeli oyuncu için devre arasında resmi girişimler başlayabilir. Bu sezon Inter formasıyla 10 maça çıkan Hollandalı oyuncu 1 gol attı. (Fanatik)

