Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması! Ne zaman oynayacak?
Giriş Tarihi: 8.12.2023 18:29

Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması! Ne zaman oynayacak?

Carlo Ancelotti’den Arda Güler açıklaması! Ne zaman oynayacak?

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sakatlık sorunu devam eden Arda Güler'in yıl sonunda ya da ocak ayı başında oynamaya hazır duruma geleceğini söyledi.

Ancelotti, La Liga'da yarın deplasmanda oynayacakları Real Betis maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Real Madrid'e geldiğinden bu yana yaşadığı sakatlık sorunlarından dolayı henüz oynama şansı bulamayan Arda Güler ile ilgili bir soruya, İtalyan teknik direktör, "Güler, iyileşme sürecine son aşamada. Gelecek haftadan itibaren yoğun antrenmanlara başlayacak. Yıl sonundaki ya da ocak başındaki maçlara hazır olur." dedi.

Ancelotti, sakatlık sorununun sadece Arda için değil her futbolcuda aynı olduğunu, "çok fazla sabır ve zaman gerektiğini" söyleyerek, mevcut durumda takımda Jude Bellingham, Vinicius, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Eder Militao ve Thibaut Courtois gibi diğer sakat futbolcuların da olduğunu hatırlattı.

Real Madrid'e geldiğinde sezon öncesi kamp sırasında ilk sağ dizinden sakatlanan ve 14 Ağustos'ta ameliyat olan Arda Güler, iyileştikten kısa bir süre sonra 26 Eylül'de bu kez sol ayak arka adalesinden sakatlanmıştı.

Eflatun beyazlı formayı giymeye hazırlandığı anda, 10 Kasım'da bir kez daha sakatlanan milli futbolcu, şu anda takımdan ayrı olarak kondisyon ağırlıklı antrenmanlar yürütüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

ABD’li emekli Generalden Türkiye çağrısı
Oktay Derelioğlu'nun karıştığı kavgaya ilişkin yeni görüntüler: "Durup dururken saldırıya uğradım" demişti gerçek çok başka çıktı
İşte İsrail terörü! Onlarca Filistinli erkeği önce soydular sonra gözaltına aldılar!
Ümit Dikbayır Meral Akşener'e meydan okudu: Bunlar FETÖ yöntemi, şimdi sıra bende
Kurye Yunus Emre Göçer'i öldürmüştü: Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu hakkında sıcak gelişme!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Yerel seçim için adaylar ne zaman açıklayacak? Başkan Erdoğan tarih verdi
İstanbul'da dehşet! Genç kızı dakikalarca darp ettiler: O anları kameraya kaydedip...
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan çok net Doğu Akdeniz mesajı: Haklarımızı kimseye çiğnetmeyiz
Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı 31 Mart Yerel Seçimleri'ne damga vuracak
ARKADAŞINA GÖNDER
Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması! Ne zaman oynayacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA