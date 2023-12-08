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Giriş Tarihi: 8.12.2023 16:28

Cenk Ergün: Amacımız yine şampiyonluk olacak

AA
Cenk Ergün: Amacımız yine şampiyonluk olacak

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Ziraat Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım olarak bu yıl da şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi.

Cenk Ergün, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile eşleşmelerine ilişkin değerlendirmeye yapan Ergün, "Türkiye Kupası'nı en çok kazanma şerefine nail olmuş bir takım olarak amacımız yine şampiyonluk olacak. Çok yoğun bir maç trafiği içerisindeyiz. Yıl sonuna kadar 21 günde 6 maçımız olacak. Her maç birbirinden önemli. Türkiye Kupası'nda değerli rakibimiz Ümraniyespor'u güzel bir oyunla yenerek bir sonraki tura geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Üç kulvarda mücadele ettiklerini aktaran Cenk Ergün, "Kolay değil. Her sene artan maç sayısı var. Avrupa Kulüpler Birliğinin de en önemli gündemleri biri. Bu kadar artan maç sayısı hem futbolculara yorgunluk veriyor hem de sakatlık riskini yükselten bir durum. Teknik heyetimiz her bir oyuncudan faydalanmaya çalışacaktır. Bize de düşen, maç yoğunluğu ne olursa kazanmak umuduyla sahaya çıkmak" diye konuştu.

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Cenk Ergün: Amacımız yine şampiyonluk olacak
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