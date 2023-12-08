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Giriş Tarihi: 9.12.2023 00:19

Fernando Muslera cezalı duruma düştü

Fernando Muslera cezalı duruma düştü

Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, Adana Demirspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Tecrübeli kaleci, gelecek hafta Sivasspor ile deplasmanda oynanacak maçta oynayamayacak.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Bu mücadele öncesinde sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera, Sacha Boey ve Sergio Oliveira sarı kart sınırında olan isimlerdi. Fernando Muslera, müsabakanın 45+2. dakikasında Adana Demirspor'un kazandığı penaltı sonrasında itirazdan dolayı sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

Uruguaylı kaleci, gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Sivasspor maçında oynayamayacak. Muslera'nın yerine kalede Günay Güvenç görev alacak.

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Fernando Muslera cezalı duruma düştü
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