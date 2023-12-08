Fernando Muslera cezalı duruma düştü

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Bu mücadele öncesinde sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera, Sacha Boey ve Sergio Oliveira sarı kart sınırında olan isimlerdi. Fernando Muslera, müsabakanın 45+2. dakikasında Adana Demirspor'un kazandığı penaltı sonrasında itirazdan dolayı sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

Uruguaylı kaleci, gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Sivasspor maçında oynayamayacak. Muslera'nın yerine kalede Günay Güvenç görev alacak.