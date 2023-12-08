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Giriş Tarihi: 9.12.2023 00:18

Galatasaray iç sahadaki yenilmezlik serinini 24’e çıkardı

Galatasaray iç sahadaki yenilmezlik serinini 24’e çıkardı

Galatasaray, Adana Demirspor karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig’de iç sahadaki yenilmezlik serisini 24 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray RAMS Park'ta Adana Demirspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Puanını 40 yapan Aslan maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar Süper Lig'de iç sahadaki yenilmezliğine de devam etti. Cimbom, evindeki son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında aldı. Galatasaray, bu mücadelenin ardından oynadığı 24 karşılaşmada 22 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de RAMS Park'ta oynadığı 7 karşılaşmadan da 3 puanla ayrılırken, ligde bu sezon evinde puan kaybetmeyen tek takım olarak yer alıyor.

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Galatasaray iç sahadaki yenilmezlik serinini 24’e çıkardı
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